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В Керчи тысячи абонентов останутся без газа - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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В Керчи тысячи абонентов останутся без газа
В Керчи тысячи абонентов останутся без газа - РИА Новости Крым, 05.08.2026
В Керчи тысячи абонентов останутся без газа
Почти 5 тысяч абонентов в Керчи останутся без газа в первую неделю августа. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T14:11
2026-08-05T14:11
крымгазсети
газ
отключение газа в крыму
керчь
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Почти 5 тысяч абонентов в Керчи останутся без газа в первую неделю августа. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети".Уточняется, что всего будет отключено 4,8 тысячи абонентов.С перечнем улиц, где будет приостановлено газоснабжение, можно ознакомиться в канале предприятия в МАКС.Ранее сообщалось, что в поселке Красногвардейское 12 августа на день отключат газ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крымгазсети, газ, отключение газа в крыму, керчь, жкх крыма и севастополя
В Керчи тысячи абонентов останутся без газа

В Керчи с 6 по 8 августа будет приостановлена подача газа почти 5 тысячам абонентов

14:11 05.08.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина зажигает конфорку газовой плиты в жилом доме города Симферополь
Женщина зажигает конфорку газовой плиты в жилом доме города Симферополь - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Почти 5 тысяч абонентов в Керчи останутся без газа в первую неделю августа. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети".
"Информируем о приостановлении подачи газа с 6 августа (с 08:00) до 8 августа (до 17:00) в связи с производством работ по реконструкции газопровода с установкой запорной арматуры Ду 250 по улице Советской в Керчи", – говорится в сообщении.
Уточняется, что всего будет отключено 4,8 тысячи абонентов.
С перечнем улиц, где будет приостановлено газоснабжение, можно ознакомиться в канале предприятия в МАКС.
Ранее сообщалось, что в поселке Красногвардейское 12 августа на день отключат газ.
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КрымгазсетиГазОтключение газа в КрымуКерчьЖКХ Крыма и Севастополя
 
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