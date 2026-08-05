https://crimea.ria.ru/20260805/v-kaluzhskoy-oblasti-muzhchina-pytalsya-podzhech-voenkomat-1158259689.html

В Калужской области мужчина пытался поджечь военкомат

В Калужской области мужчина пытался поджечь военкомат - РИА Новости Крым, 05.08.2026

В Калужской области мужчина пытался поджечь военкомат

В Калужской области сотрудники ФСБ задержали 22-летнего россиянина при попытке поджога военкомата по заданию СБУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей... РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T10:29

2026-08-05T10:29

2026-08-05T10:29

новости

калужская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

военкомат

поджог

сбу (служба безопасности украины)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902805_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a9d1ae84b870cbdf779a821d7ceb8d89.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Калужской области сотрудники ФСБ задержали 22-летнего россиянина при попытке поджога военкомата по заданию СБУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.Уточняется, что мужчина по собственному решению начал сотрудничать с представителем СБУ и выполнял его задания. В частности, он нанес на стены жилых домов надписи с оскорблениями представителей органов власти РФ."Куратор предложил осуществить поджог военного комиссариата, для чего молодой человек провел разведку объекта, приобрел компоненты, из которых изготовил бутылки с зажигательной смесью. При попытке реализации преступного замысла злоумышленник задержан сотрудниками ФСБ России", – рассказа в Центре общественных связей ФСБ РФ.Ранее сообщалось, что силовики задержали сторонника международной террористической организации из Центральной Азии, который планировал поджечь объект железнодорожной инфраструктуры в Пятигорске.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пьяный мужчина поджег свою женуДвое подростков по заданию Киева жгли объекты связи на СтавропольеФСБ предотвратила теракт в синагоге в Ярославле

калужская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, калужская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, военкомат, поджог, сбу (служба безопасности украины)