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В Калужской области мужчина пытался поджечь военкомат - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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В Калужской области мужчина пытался поджечь военкомат
В Калужской области мужчина пытался поджечь военкомат - РИА Новости Крым, 05.08.2026
В Калужской области мужчина пытался поджечь военкомат
В Калужской области сотрудники ФСБ задержали 22-летнего россиянина при попытке поджога военкомата по заданию СБУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T10:29
2026-08-05T10:29
новости
калужская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
военкомат
поджог
сбу (служба безопасности украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Калужской области сотрудники ФСБ задержали 22-летнего россиянина при попытке поджога военкомата по заданию СБУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.Уточняется, что мужчина по собственному решению начал сотрудничать с представителем СБУ и выполнял его задания. В частности, он нанес на стены жилых домов надписи с оскорблениями представителей органов власти РФ."Куратор предложил осуществить поджог военного комиссариата, для чего молодой человек провел разведку объекта, приобрел компоненты, из которых изготовил бутылки с зажигательной смесью. При попытке реализации преступного замысла злоумышленник задержан сотрудниками ФСБ России", – рассказа в Центре общественных связей ФСБ РФ.Ранее сообщалось, что силовики задержали сторонника международной террористической организации из Центральной Азии, который планировал поджечь объект железнодорожной инфраструктуры в Пятигорске.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пьяный мужчина поджег свою женуДвое подростков по заданию Киева жгли объекты связи на СтавропольеФСБ предотвратила теракт в синагоге в Ярославле
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РИА Новости Крым
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новости, калужская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, военкомат, поджог, сбу (служба безопасности украины)
В Калужской области мужчина пытался поджечь военкомат

ФСБ задержала молодого россиянина при попытке поджечь военкомат в Калужской области

10:29 05.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Калужской области сотрудники ФСБ задержали 22-летнего россиянина при попытке поджога военкомата по заданию СБУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
"Пресечена противоправная деятельность гражданина России 2004 года рождения, причастного к подготовке террористического акта на объекте Министерства обороны России", – говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина по собственному решению начал сотрудничать с представителем СБУ и выполнял его задания. В частности, он нанес на стены жилых домов надписи с оскорблениями представителей органов власти РФ.
"Куратор предложил осуществить поджог военного комиссариата, для чего молодой человек провел разведку объекта, приобрел компоненты, из которых изготовил бутылки с зажигательной смесью. При попытке реализации преступного замысла злоумышленник задержан сотрудниками ФСБ России", – рассказа в Центре общественных связей ФСБ РФ.
Ранее сообщалось, что силовики задержали сторонника международной террористической организации из Центральной Азии, который планировал поджечь объект железнодорожной инфраструктуры в Пятигорске.
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