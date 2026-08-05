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В ДНР одобрено строительство 2,7 млн "квадратов" жилья

В ДНР одобрено строительство 2,7 млн "квадратов" жилья - РИА Новости Крым, 05.08.2026

В ДНР одобрено строительство 2,7 млн "квадратов" жилья

В Донецке, Макеевке и Мариуполе Донецкой Народной Республики (ДНР) построят новые жилые районы с сопутствующей инфраструктурой. Проект в рамках Комплексного... РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T10:55

2026-08-05T10:55

2026-08-05T10:55

донецкая народная республика (днр)

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марат хуснуллин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Донецке, Макеевке и Мариуполе Донецкой Народной Республики (ДНР) построят новые жилые районы с сопутствующей инфраструктурой. Проект в рамках Комплексного развития территорий (КРТ) планируют реализовать до 2040 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, реализация первых проектов КРТ запускается в воссоединенных регионах.Марат Хуснуллин добавил, что согласно градостроительным документам, разработанным Единым институтом пространственного планирования, в опорных населенных пунктах ДНР запланировано строительство семи школ, рассчитанных на 7,2 тыс. мест, и 11 детсадов для 2,6 тысячи детей. Также будут возведены врачебная амбулатория и поликлиника для обеспечения медицинского обслуживания жителей, а также физкультурно-оздоровительный комплекс, культурные центры и ряд общественно-деловых объектов.Как отметил первый замминистра строительства и ЖКХ Александр Ломакин, Комплексное развитие территорий в ДНР – это уникальный пример реализации механизма, поскольку он применяется не просто для обновления устаревшей застройки или пустующих земель, а для быстрого восстановления жилого фонда и инфраструктуры."Запущенные проекты в ДНР рассчитаны до 2040 года", – добавил Ломакин.Он уточнил, что сегодня в 81 регионе России в активной фазе находится порядка 1,5 тыс. проектов КРТ на площади 30,5 тысяч гектар.Ранее для двух районов Донецка утвердили проекты планировки территории. Разработку проектов планировок территорий ведет Единый институт пространственного планирования РФ. С 2022 по 2025 годы он разработал для ДНР 40 проектов планировки территории жилой застройки с градпотенциалом около 10,5 миллиона квадратных метров, из них 5 проектов - для городского округа Донецк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сформировали еще 363 участка для бойцов спецоперацииАрхитектор предложил установить высоту заборов и цвет крыш домов в КрымуЛьготная ипотека в новых регионах – как строят жилье в Донбассе и Новороссии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), правительство россии, новости, строительство, марат хуснуллин