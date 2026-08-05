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Украл ноутбук и избил знакомого: житель крымского села пойдет под суд
Украл ноутбук и избил знакомого: житель крымского села пойдет под суд - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Украл ноутбук и избил знакомого: житель крымского села пойдет под суд
Житель Сакского района украл ноутбук, а потом в ходе пьяного конфликта гонялся с топором за знакомым и избил его. Как сообщает пресс-служба полиции Крыма,... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T09:42
2026-08-05T09:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Житель Сакского района украл ноутбук, а потом в ходе пьяного конфликта гонялся с топором за знакомым и избил его. Как сообщает пресс-служба полиции Крыма, мужчине грозит до 6 лет колонии.По данным полиции, все началось с тревожного сообщения в дежурную часть города из медучреждения: в приемный покой доставили 28-летнего местного жителя с травмами головы. Скорую помощь вызвали соседи. Сам потерпевший заявил, что упал с лестницы, но правоохранители выяснили, что причиной травм стал бытовой конфликт на фоне выпитого алкоголя.Кроме того, оперативники выявили еще один преступный эпизод: ранее фигурант проник в незапертую квартиру 39-летней жительницы района и похитил ее ноутбук стоимостью 34 тысячи рублей. Подозреваемый признался, а похищенное вернули владелице.В отношении злоумышленника открыты уголовные дела по статьям об угрозе убийством, умышленном причинении вреда здоровью и краже. Мужчина находится под подпиской о невыезде, ему может грозить до шести лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный житель Ялты избил и ограбил незнакомца из "добрых побуждений"В Керчи мародер ограбил ювелирный во время отражения атаки ВСУЯлтинец случайно убил знакомого во время ссоры за парковку
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крым, новости крыма, мвд по республике крым, сакский район, кража
Украл ноутбук и избил знакомого: житель крымского села пойдет под суд
МВД: житель Сакского района ответит за избиение знакомого и кражу ноутбука
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Житель Сакского района украл ноутбук, а потом в ходе пьяного конфликта гонялся с топором за знакомым и избил его. Как сообщает пресс-служба полиции Крыма, мужчине грозит до 6 лет колонии.
По данным полиции, все началось с тревожного сообщения в дежурную часть города из медучреждения: в приемный покой доставили 28-летнего местного жителя с травмами головы. Скорую помощь вызвали соседи. Сам потерпевший заявил, что упал с лестницы, но правоохранители выяснили, что причиной травм стал бытовой конфликт на фоне выпитого алкоголя.
"На фоне взаимных претензий между мужчинами вспыхнула ссора, которая быстро переросла в агрессию. Подозреваемый — 28-летний житель одного из сел Сакского района – схватил в сарае топор и начал угрожать им потерпевшему, а впоследствии нанес ему удар в область головы", – установили полицейские.
Кроме того, оперативники выявили еще один преступный эпизод: ранее фигурант проник в незапертую квартиру 39-летней жительницы района и похитил ее ноутбук стоимостью 34 тысячи рублей. Подозреваемый признался, а похищенное вернули владелице.
В отношении злоумышленника открыты уголовные дела по статьям об угрозе убийством, умышленном причинении вреда здоровью и краже. Мужчина находится под подпиской о невыезде, ему может грозить до шести лет лишения свободы.
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