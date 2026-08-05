https://crimea.ria.ru/20260805/ukral-noutbuk-i-izbil-znakomogo-zhitel-krymskogo-sela-poydet-pod-sud-1158258256.html

Украл ноутбук и избил знакомого: житель крымского села пойдет под суд

Украл ноутбук и избил знакомого: житель крымского села пойдет под суд - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Украл ноутбук и избил знакомого: житель крымского села пойдет под суд

Житель Сакского района украл ноутбук, а потом в ходе пьяного конфликта гонялся с топором за знакомым и избил его. Как сообщает пресс-служба полиции Крыма,... РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T09:42

2026-08-05T09:42

2026-08-05T09:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Житель Сакского района украл ноутбук, а потом в ходе пьяного конфликта гонялся с топором за знакомым и избил его. Как сообщает пресс-служба полиции Крыма, мужчине грозит до 6 лет колонии.По данным полиции, все началось с тревожного сообщения в дежурную часть города из медучреждения: в приемный покой доставили 28-летнего местного жителя с травмами головы. Скорую помощь вызвали соседи. Сам потерпевший заявил, что упал с лестницы, но правоохранители выяснили, что причиной травм стал бытовой конфликт на фоне выпитого алкоголя.Кроме того, оперативники выявили еще один преступный эпизод: ранее фигурант проник в незапертую квартиру 39-летней жительницы района и похитил ее ноутбук стоимостью 34 тысячи рублей. Подозреваемый признался, а похищенное вернули владелице.В отношении злоумышленника открыты уголовные дела по статьям об угрозе убийством, умышленном причинении вреда здоровью и краже. Мужчина находится под подпиской о невыезде, ему может грозить до шести лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный житель Ялты избил и ограбил незнакомца из "добрых побуждений"В Керчи мародер ограбил ювелирный во время отражения атаки ВСУЯлтинец случайно убил знакомого во время ссоры за парковку

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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