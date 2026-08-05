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Удары по 26 объектам - на Украине оценивают ущерб от ночной атаки

Удары по 26 объектам - на Украине оценивают ущерб от ночной атаки - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Удары по 26 объектам - на Украине оценивают ущерб от ночной атаки

На Украине за ночь зафиксировали попадание российских ракет и ударных беспилотников по 26 локациям. Под основной удар попала Киевская область. Об этом... РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T10:35

2026-08-05T10:35

2026-08-05T10:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. На Украине за ночь зафиксировали попадание российских ракет и ударных беспилотников по 26 локациям. Под основной удар попала Киевская область. Об этом сообщается в ТГ-канале Воздушных сил ВС Украины."По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбиты или подавлены 98 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание ракет и 17 ударных БПЛА на 26 локациях, а также падение обломков на 6 локациях", – говорится в сообщении.Также в Воздушных силах ВС Украины уточнили, что по территории страны были выпущены 4 противокорабельные ракеты, 24 баллистические ракеты, дроны-имитаторы. Уточняется, что атака продолжается, в воздушном пространстве над Украиной продолжают кружить БПЛА.Кроме того, по информации Украинской железной дороги, после ночной атаки по логистической инфраструктуре в Киевской области продолжаются восстановительные работы в Броварском районе."Во время массированной комбинированной атаки движение поездов и работа станций приостанавливались, персонал станций и пассажиры поездов эвакуировались. Продолжаем работать в особом режиме в периоды массированных атак", - добавили в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар высокоточным оружием: куда били ВС РФ в КиевеНовый удар по портам Украины: поражены морские терминалы и сухогрузы Взрывы сотрясают всю Украину - повреждены предприятия и склады

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удары по украине, украина, новости, воздушная тревога на украине, всу (вооруженные силы украины), киев