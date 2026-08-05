https://crimea.ria.ru/20260805/udar-vsu-po-tulskoy-oblasti--povrezhdeny-zhilye-doma-gorit-sklad-wildberries-1158254776.html

Удар ВСУ по Тульской области – повреждены жилые дома, горит склад Wildberries

Удар ВСУ по Тульской области – повреждены жилые дома, горит склад Wildberries - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Удар ВСУ по Тульской области – повреждены жилые дома, горит склад Wildberries

Тульская область в ночь на среду подверглась массированному налету украинских беспилотников – повреждены многоквартирные дома, производственные объекты, горит... РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T06:37

2026-08-05T06:37

2026-08-05T06:37

wildberries

тульская область

новости

дмитрий миляев

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Тульская область в ночь на среду подверглась массированному налету украинских беспилотников – повреждены многоквартирные дома, производственные объекты, горит склад Wildberries, сообщает губернатор региона Дмитрий Миляев.По оперативной информации губернатора, зафиксированы повреждения в двух многоквартирных домах в Веневском районе, а также на двух производственных объектах в Новомосковске и Узловском районе. Кроме того, произошло падение БПЛА на территорию сортировочного центра Wildberries, после чего он загорелся.На месте работают оперативные службы. Пожарные расчеты ликвидируют возгорание. По предварительной информации погибших нет, также сообщил глава региона, ранения получил один человек, ему оказывается необходимая медицинская помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

тульская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

wildberries , тульская область, новости, дмитрий миляев, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), атаки всу