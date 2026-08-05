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Удар ВСУ по Тульской области – повреждены жилые дома, горит склад Wildberries - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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Удар ВСУ по Тульской области – повреждены жилые дома, горит склад Wildberries
Удар ВСУ по Тульской области – повреждены жилые дома, горит склад Wildberries - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Удар ВСУ по Тульской области – повреждены жилые дома, горит склад Wildberries
Тульская область в ночь на среду подверглась массированному налету украинских беспилотников – повреждены многоквартирные дома, производственные объекты, горит... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T06:37
2026-08-05T06:37
wildberries
тульская область
новости
дмитрий миляев
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Тульская область в ночь на среду подверглась массированному налету украинских беспилотников – повреждены многоквартирные дома, производственные объекты, горит склад Wildberries, сообщает губернатор региона Дмитрий Миляев.По оперативной информации губернатора, зафиксированы повреждения в двух многоквартирных домах в Веневском районе, а также на двух производственных объектах в Новомосковске и Узловском районе. Кроме того, произошло падение БПЛА на территорию сортировочного центра Wildberries, после чего он загорелся.На месте работают оперативные службы. Пожарные расчеты ликвидируют возгорание. По предварительной информации погибших нет, также сообщил глава региона, ранения получил один человек, ему оказывается необходимая медицинская помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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wildberries , тульская область, новости, дмитрий миляев, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Удар ВСУ по Тульской области – повреждены жилые дома, горит склад Wildberries

После удара ВСУ по Тульской области повреждены многоквартирные и горит склад Wildberries

06:37 05.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Тульская область в ночь на среду подверглась массированному налету украинских беспилотников – повреждены многоквартирные дома, производственные объекты, горит склад Wildberries, сообщает губернатор региона Дмитрий Миляев.
"Сегодня ночью наш регион вновь стал целью украинских беспилотников. В период беспилотной опасности подразделениями Минобороны РФ уничтожены 107 украинских беспилотников", – проинформировал глава региона.
По оперативной информации губернатора, зафиксированы повреждения в двух многоквартирных домах в Веневском районе, а также на двух производственных объектах в Новомосковске и Узловском районе. Кроме того, произошло падение БПЛА на территорию сортировочного центра Wildberries, после чего он загорелся.
На месте работают оперативные службы. Пожарные расчеты ликвидируют возгорание. По предварительной информации погибших нет, также сообщил глава региона, ранения получил один человек, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
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WildberriesТульская областьНовостиДмитрий МиляевВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
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