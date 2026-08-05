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ЦИК принимает беспрецедентные меры безопасности на выборах – Памфилова
ЦИК принимает беспрецедентные меры безопасности на выборах – Памфилова - РИА Новости Крым, 05.08.2026
ЦИК принимает беспрецедентные меры безопасности на выборах – Памфилова
Центральная избирательная комиссия РФ совместно с правоохранительными органами и другими структурами предпринимает беспрецедентные меры безопасности в рамках... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T18:39
2026-08-05T18:39
2026-08-05T18:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Центральная избирательная комиссия РФ совместно с правоохранительными органами и другими структурами предпринимает беспрецедентные меры безопасности в рамках подготовки голосования на выборах в Госдуму. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.При этом, по словам Памфиловой, несмотря на усиление мер безопасности, на выборах будет обеспечен достигнутый прежде высокий уровень открытости и прозрачности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участвовать в выборах дистанционно – в Крыму стартовал прием заявлений Мэр Ялты будет баллотироваться в Госдуму России Выборы в Крыму: как обеспечат безопасность на избирательных участках
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центризбирком (цик рф), россия, элла памфилова, выборы, новости, безопасность
ЦИК принимает беспрецедентные меры безопасности на выборах – Памфилова
ЦИК принимает беспрецедентные меры безопасности при организации выборов в Думу - Памфилова