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ЦИК принимает беспрецедентные меры безопасности на выборах – Памфилова - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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ЦИК принимает беспрецедентные меры безопасности на выборах – Памфилова
ЦИК принимает беспрецедентные меры безопасности на выборах – Памфилова - РИА Новости Крым, 05.08.2026
ЦИК принимает беспрецедентные меры безопасности на выборах – Памфилова
Центральная избирательная комиссия РФ совместно с правоохранительными органами и другими структурами предпринимает беспрецедентные меры безопасности в рамках... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T18:39
2026-08-05T18:39
центризбирком (цик рф)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Центральная избирательная комиссия РФ совместно с правоохранительными органами и другими структурами предпринимает беспрецедентные меры безопасности в рамках подготовки голосования на выборах в Госдуму. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.При этом, по словам Памфиловой, несмотря на усиление мер безопасности, на выборах будет обеспечен достигнутый прежде высокий уровень открытости и прозрачности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участвовать в выборах дистанционно – в Крыму стартовал прием заявлений Мэр Ялты будет баллотироваться в Госдуму России Выборы в Крыму: как обеспечат безопасность на избирательных участках
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центризбирком (цик рф), россия, элла памфилова, выборы, новости, безопасность
ЦИК принимает беспрецедентные меры безопасности на выборах – Памфилова

ЦИК принимает беспрецедентные меры безопасности при организации выборов в Думу - Памфилова

18:39 05.08.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина с председателем ЦИК Эллой Памфиловой
Встреча президента Владимира Путина с председателем ЦИК Эллой Памфиловой
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Центральная избирательная комиссия РФ совместно с правоохранительными органами и другими структурами предпринимает беспрецедентные меры безопасности в рамках подготовки голосования на выборах в Госдуму. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Сейчас мы проводим выборы в экстремальной ситуации, поскольку от киевской банды детоубийц можно ожидать всего чего угодно. Мы, понимая это, принимаем беспрецедентные меры безопасности", - сказала глава Центризбиркома.
При этом, по словам Памфиловой, несмотря на усиление мер безопасности, на выборах будет обеспечен достигнутый прежде высокий уровень открытости и прозрачности.
"Разного рода атаки, кибератаки – мы все это предполагаем. Но с учетом целого ряда принятых мер, очень много сделано, чтобы выборы прошли в штатном режиме. Мы подготовили и резервные помещения, и альтернативные источники питания, провели тренировки вместе с МЧС, МВД и другими ведомствами. Мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему", – отметила председатель ЦИК.
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Центризбирком (ЦИК РФ)РоссияЭлла ПамфиловаВыборыНовостиБезопасность
 
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