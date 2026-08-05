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Третье золото: российские синхронистки вновь стали лучшими на чемпионате Европы - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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Третье золото: российские синхронистки вновь стали лучшими на чемпионате Европы
Третье золото: российские синхронистки вновь стали лучшими на чемпионате Европы - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Третье золото: российские синхронистки вновь стали лучшими на чемпионате Европы
Российские синхронистки стали лучшими в акробатической группе на чемпионате Европы. Девушки завоевали третье золото с программой "Бешеные куклы", сообщает... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T17:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Российские синхронистки стали лучшими в акробатической группе на чемпионате Европы. Девушки завоевали третье золото с программой "Бешеные куклы", сообщает Олимпийский комитет РФ.Спортсменок вдохновил танец группы IDOLLS, выступившей в 2025 году в популярном телешоу Britain’s Got Talent с наивысшей сложностью. При этом исполнение россиянок было почти безукоризненным, они привели в восторг не только публику, но и некоторых соперниц. В итоге они получили от судей 244,8221 балла, уточнили в комитете.В Париже в самом разгаре чемпионат Европы по водным видам спорта. В активе российской команды за пять дней соревнований 11 медалей – три золота, четыре серебра и четыре бронзы.Ранее сообщалось, что российская команда представила на суд арбитров и зрителей программу под названием "Мулен Руж" с самой высокой заявленной сложностью. Девушки справились с постановкой безупречно и получили от судей наибольший балл, отметили в Олимпийском комитете.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Золото и бронзу завоевали российские прыгуны в воду на чемпионате ЕвропыРоссияне взяли серебро Чемпиона Европы по водным видам спортаРоссиянка взяла золото чемпионата Европы по академической гребле
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россия, европа, спорт, плавание, новости, олимпийский комитет россии
Третье золото: российские синхронистки вновь стали лучшими на чемпионате Европы

Российские синхронистки с шоу "Бешеные куклы" вновь завоевали золото на чемпионате Европы

17:17 05.08.2026
 
© Олимпийский комитет РоссииРоссийские синхронистки
Российские синхронистки
© Олимпийский комитет России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Российские синхронистки стали лучшими в акробатической группе на чемпионате Европы. Девушки завоевали третье золото с программой "Бешеные куклы", сообщает Олимпийский комитет РФ.
"Елизавета Минаева, Екатерина Коссова, Елизавета Смирнова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Ольга Тютюник, Валерия Плеханова и Майя Дорошко представили программу "Бешеные куклы", - говорится в сообщении.
Спортсменок вдохновил танец группы IDOLLS, выступившей в 2025 году в популярном телешоу Britain’s Got Talent с наивысшей сложностью. При этом исполнение россиянок было почти безукоризненным, они привели в восторг не только публику, но и некоторых соперниц. В итоге они получили от судей 244,8221 балла, уточнили в комитете.
В Париже в самом разгаре чемпионат Европы по водным видам спорта. В активе российской команды за пять дней соревнований 11 медалей – три золота, четыре серебра и четыре бронзы.
Ранее сообщалось, что российская команда представила на суд арбитров и зрителей программу под названием "Мулен Руж" с самой высокой заявленной сложностью. Девушки справились с постановкой безупречно и получили от судей наибольший балл, отметили в Олимпийском комитете.
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