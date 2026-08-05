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Сводки с фронта: что произошло на линии боевого соприкосновения за сутки

Сводки с фронта: что произошло на линии боевого соприкосновения за сутки - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Сводки с фронта: что произошло на линии боевого соприкосновения за сутки

В результате активных действий российские военные продвинулись вглубь обороны противника, заняли более выгодные рубежи и позиции, а также ликвидировали 1380... РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T13:46

2026-08-05T13:46

2026-08-05T13:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В результате активных действий российские военные продвинулись вглубь обороны противника, заняли более выгодные рубежи и позиции, а также ликвидировали 1380 украинских боевиков. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ. Подразделения "Севера" разгромили бригады, формирования и штурмовые полки противника в Сумской и Харьковской областях. ВСУ потеряли до 290 военных, боевую бронированную машину, 21 автомобиль и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери противника - более 210 солдат, танк, боевая бронированная машина, 17 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-36 производства США и три станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Ликвидировали бригады и штурмовые полки ВСУ в Донецкой Народной Республике. Киев потерял до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 28 автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике врага в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 325 солдат, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника и ликвидировали формирования врага в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял более 360 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей и 155-мм гаубицу М198 производства США. Бойцы "Днепра" нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в Запорожской области. Уничтожено до 35 военных, 15 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 1083 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Преобразования в армии: в Минобороны рассказали о причинах увеличения штата ВС РФНазначен командующий Войсками беспилотных систем ВС РФПутин сменил глав группировок "Центр" и "Восток"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , новости