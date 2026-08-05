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Мальчик из Каспийска получит премию Кеосаяна за спасение ребенка
Мальчик из Каспийска получит премию Кеосаяна за спасение ребенка - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Мальчик из Каспийска получит премию Кеосаяна за спасение ребенка
Очередную премию Тиграна Кеосаяна получит подросток, который спас ребенка, стоявшего на подоконнике открытого окна в Каспийске. Об этом рассказала главный... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T15:53
2026-08-05T15:53
2026-08-05T15:57
маргарита симоньян
тигран кеосаян
новости
происшествия
каспийск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Очередную премию Тиграна Кеосаяна получит подросток, который спас ребенка, стоявшего на подоконнике открытого окна в Каспийске. Об этом рассказала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом. Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Маргарита Симоньян.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасла малыша и попала в больницу: 17-я премия Кеосаяна нашла обладателяСпасший женщину из пожара раненый боец СВО получит премию КеосаянаЗа спасение утопающих детей подросток получит премию имени Кеосаяна
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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маргарита симоньян, тигран кеосаян, новости, происшествия, каспийск
Мальчик из Каспийска получит премию Кеосаяна за спасение ребенка
Спасший ребенка 14-летний подросток из Каспийска получит премию Кеосаяна
15:53 05.08.2026 (обновлено: 15:57 05.08.2026)