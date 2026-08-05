https://crimea.ria.ru/20260805/smertelnaya-ataka-na-krym-i-podgotovka-k-vyboram-v-rossii-glavnoe-za-den-1158279484.html

Смертельная атака на Крым и подготовка к выборам в России: главное за день

Смертельная атака на Крым и подготовка к выборам в России: главное за день - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Смертельная атака на Крым и подготовка к выборам в России: главное за день

В Крыму при атаке ВСУ один человек погиб и еще один получил ранения. В командовании группировок войск России произошли кадровые перестановки. В Крыму увеличили... РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T22:57

2026-08-05T22:57

2026-08-05T22:57

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севастополь

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политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Крыму при атаке ВСУ один человек погиб и еще один получил ранения. В командовании группировок войск России произошли кадровые перестановки. В Крыму увеличили лимит заправки дизтоплива до 30 литров. При подготовке к выборам в Государственную Думу России ЦИК принимает беспрецедентные меры безопасности. Меры поддержки туристической отрасли в Крыму прописали в законе.Атака ВСУ на Крым и СевастопольВ Крыму при ночной атаке украинских беспилотников погиб один человек и еще один пострадал. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав граждан после атаки на регион.Кроме того, в ночь на 5 августа над Севастополем сбили 4 вражеских БПЛА. Один из дронов упал во дворе многоквартирного дома. В одной из квартир в результате удара повреждено остекление балкона. Из-за падения обломков сбитых БПЛА зафиксированы возгорания на территории одного из садовых товариществ в Балаклавском муниципальном округе и в районе Максимовой дачи.Кадровые перестановки в командовании ВС РФПрезидент России Владимир Путин провел перестановки в руководстве группировок в зоне спецоперации. Как отметили в Минобороны, изменения направлены на совершенствование систем материального и военно-технического обеспечения войск.Новые должности получили Валерий Солодчук, Александр Санчик, Алексей Криворучко, Андрей Иванаев, Петр Болгарев и Денис Лямин.В Крыму увеличили лимит продажи дизеляВ Крыму на сети заправочных станций "Атан" увеличили лимит продажи дизельного топлива до 30 литров. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.Он отметил, что в регионе ведется восстановление логистических цепочек, согласовываются дополнительные объемы поставок, наращиваются темпы доставки топлива.Подготовка к выборам в ГосдумуЦентральная избирательная комиссия РФ совместно с правоохранительными органами и другими структурами предпринимает беспрецедентные меры безопасности в рамках подготовки голосования на выборах в Госдуму. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Она отметила, что сейчас выборы будут проводить в "экстремальной ситуации".По данным главы ЦИК, на выборах по партийным спискам баллотируются 110 участников специальной военной операции. В списках "Единой России" значатся 52 участника СВО. От партии "Родина" баллотируются 12 ветеранов спецоперации, от ЛДПР и "Справедливой России" – по 11, от КПРФ – 9, от Партии пенсионеров – 7, от Коммунистической партии "Коммунисты России" и "Зеленых" – по 3, от "Новых людей" – 2.Меры поддержки туризма в Крыму Крымские предприятия туризма получат по три минимальных размера оплаты труда на каждого работника. Соответствующие изменения внесены в республиканский закон "О государственной поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей туристской индустрии при осуществлении деятельности в условиях геополитического и санкционного давления", информирует пресс-служба Госсовета. Условием станет сохранение количества работников по состоянию на 1 июня 2027 года не менее 80 процентов или сокращения не более чем на два человека для индивидуальных предпринимателей по сравнению с количеством работников на 1 июня текущего года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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