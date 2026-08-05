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Смертельная атака на Крым и подготовка к выборам в России: главное за день - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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Смертельная атака на Крым и подготовка к выборам в России: главное за день
Смертельная атака на Крым и подготовка к выборам в России: главное за день - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Смертельная атака на Крым и подготовка к выборам в России: главное за день
В Крыму при атаке ВСУ один человек погиб и еще один получил ранения. В командовании группировок войск России произошли кадровые перестановки. В Крыму увеличили... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T22:57
2026-08-05T22:57
главное за день
крым
севастополь
атаки всу на крым
происшествия
выборы
государственная дума рф
политика
топливо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Крыму при атаке ВСУ один человек погиб и еще один получил ранения. В командовании группировок войск России произошли кадровые перестановки. В Крыму увеличили лимит заправки дизтоплива до 30 литров. При подготовке к выборам в Государственную Думу России ЦИК принимает беспрецедентные меры безопасности. Меры поддержки туристической отрасли в Крыму прописали в законе.Атака ВСУ на Крым и СевастопольВ Крыму при ночной атаке украинских беспилотников погиб один человек и еще один пострадал. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав граждан после атаки на регион.Кроме того, в ночь на 5 августа над Севастополем сбили 4 вражеских БПЛА. Один из дронов упал во дворе многоквартирного дома. В одной из квартир в результате удара повреждено остекление балкона. Из-за падения обломков сбитых БПЛА зафиксированы возгорания на территории одного из садовых товариществ в Балаклавском муниципальном округе и в районе Максимовой дачи.Кадровые перестановки в командовании ВС РФПрезидент России Владимир Путин провел перестановки в руководстве группировок в зоне спецоперации. Как отметили в Минобороны, изменения направлены на совершенствование систем материального и военно-технического обеспечения войск.Новые должности получили Валерий Солодчук, Александр Санчик, Алексей Криворучко, Андрей Иванаев, Петр Болгарев и Денис Лямин.В Крыму увеличили лимит продажи дизеляВ Крыму на сети заправочных станций "Атан" увеличили лимит продажи дизельного топлива до 30 литров. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.Он отметил, что в регионе ведется восстановление логистических цепочек, согласовываются дополнительные объемы поставок, наращиваются темпы доставки топлива.Подготовка к выборам в ГосдумуЦентральная избирательная комиссия РФ совместно с правоохранительными органами и другими структурами предпринимает беспрецедентные меры безопасности в рамках подготовки голосования на выборах в Госдуму. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Она отметила, что сейчас выборы будут проводить в "экстремальной ситуации".По данным главы ЦИК, на выборах по партийным спискам баллотируются 110 участников специальной военной операции. В списках "Единой России" значатся 52 участника СВО. От партии "Родина" баллотируются 12 ветеранов спецоперации, от ЛДПР и "Справедливой России" – по 11, от КПРФ – 9, от Партии пенсионеров – 7, от Коммунистической партии "Коммунисты России" и "Зеленых" – по 3, от "Новых людей" – 2.Меры поддержки туризма в Крыму Крымские предприятия туризма получат по три минимальных размера оплаты труда на каждого работника. Соответствующие изменения внесены в республиканский закон "О государственной поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей туристской индустрии при осуществлении деятельности в условиях геополитического и санкционного давления", информирует пресс-служба Госсовета. Условием станет сохранение количества работников по состоянию на 1 июня 2027 года не менее 80 процентов или сокращения не более чем на два человека для индивидуальных предпринимателей по сравнению с количеством работников на 1 июня текущего года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260805/sledkom-rassleduet-delo-o-gibeli-zhitelya-kryma-pri-atake-vsu-1158273380.html
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Смертельная атака на Крым и подготовка к выборам в России: главное за день

Смертельная удар ВСУ по Крыму и подготовка к выборам в Госдуму: главное за день

22:57 05.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
 Главное за день - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Крыму при атаке ВСУ один человек погиб и еще один получил ранения. В командовании группировок войск России произошли кадровые перестановки. В Крыму увеличили лимит заправки дизтоплива до 30 литров. При подготовке к выборам в Государственную Думу России ЦИК принимает беспрецедентные меры безопасности. Меры поддержки туристической отрасли в Крыму прописали в законе.

Атака ВСУ на Крым и Севастополь

В Крыму при ночной атаке украинских беспилотников погиб один человек и еще один пострадал. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав граждан после атаки на регион.
Кроме того, в ночь на 5 августа над Севастополем сбили 4 вражеских БПЛА. Один из дронов упал во дворе многоквартирного дома. В одной из квартир в результате удара повреждено остекление балкона. Из-за падения обломков сбитых БПЛА зафиксированы возгорания на территории одного из садовых товариществ в Балаклавском муниципальном округе и в районе Максимовой дачи.
Сотрудник Следственного комитета РФ
Вчера, 16:05
Следком расследует дело о гибели жителя Крыма при атаке ВСУ

Кадровые перестановки в командовании ВС РФ

Президент России Владимир Путин провел перестановки в руководстве группировок в зоне спецоперации. Как отметили в Минобороны, изменения направлены на совершенствование систем материального и военно-технического обеспечения войск.
Новые должности получили Валерий Солодчук, Александр Санчик, Алексей Криворучко, Андрей Иванаев, Петр Болгарев и Денис Лямин.
Пентагон
Вчера, 15:19
Пентагон готовит новую ядерную стратегию против России и Китая

В Крыму увеличили лимит продажи дизеля

В Крыму на сети заправочных станций "Атан" увеличили лимит продажи дизельного топлива до 30 литров. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
Он отметил, что в регионе ведется восстановление логистических цепочек, согласовываются дополнительные объемы поставок, наращиваются темпы доставки топлива.
Последствия пожара на территории ЦНИИмаш в подмосковном Королеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
Вчера, 17:24
Пожар вспыхнул в институте по управлению полетом МКС – что известно

Подготовка к выборам в Госдуму

Центральная избирательная комиссия РФ совместно с правоохранительными органами и другими структурами предпринимает беспрецедентные меры безопасности в рамках подготовки голосования на выборах в Госдуму. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Она отметила, что сейчас выборы будут проводить в "экстремальной ситуации".
По данным главы ЦИК, на выборах по партийным спискам баллотируются 110 участников специальной военной операции. В списках "Единой России" значатся 52 участника СВО. От партии "Родина" баллотируются 12 ветеранов спецоперации, от ЛДПР и "Справедливой России" – по 11, от КПРФ – 9, от Партии пенсионеров – 7, от Коммунистической партии "Коммунисты России" и "Зеленых" – по 3, от "Новых людей" – 2.
Выборы в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
Вчера, 16:10
Партии получили места в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму

Меры поддержки туризма в Крыму

Крымские предприятия туризма получат по три минимальных размера оплаты труда на каждого работника. Соответствующие изменения внесены в республиканский закон "О государственной поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей туристской индустрии при осуществлении деятельности в условиях геополитического и санкционного давления", информирует пресс-служба Госсовета. Условием станет сохранение количества работников по состоянию на 1 июня 2027 года не менее 80 процентов или сокращения не более чем на два человека для индивидуальных предпринимателей по сравнению с количеством работников на 1 июня текущего года.
Герб Украины - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
Вчера, 07:10
Без гарантий России Украину разорвут европейские соседи – эксперт
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00:01Тропики в Крыму: чего ждать от погоды в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 6 августа
22:57Смертельная атака на Крым и подготовка к выборам в России: главное за день
22:38ВСУ ударили по дому в Курской области: есть жертвы
22:26В Симферополе объявили войну амброзии
22:13Отбой воздушной тревоги прозвучал в Севастополе
22:12На Украине идет охота на ТЦК: что происходит
22:01Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру среды
21:56Как помочь организму вынести жару – советы кардиолога
21:55Какие виды топлива будут доступны на АЗС Севастополя в четверг
21:46Воздушная тревога звучит в Севастополе
21:3120 свертков с наркотиками: феодосиец отправится в колонию за "закладки"
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21:19Более 190 тонн устриц за год вырастили крымские морские фермеры
20:54В Севастополе на Фиоленте начали строить сквер
20:39200 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
20:31Чтобы люди вернулись живыми: как разминируют дороги в зоне СВО
20:22Севастопольские ученые смогут определять чистоту моря по ушастым медузам
20:10Зеленский пожаловался на трехкратное сокращение поставок Киеву ракет ПВО
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