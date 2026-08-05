Смертельная атака на Крым и подготовка к выборам в России: главное за день
Смертельная удар ВСУ по Крыму и подготовка к выборам в Госдуму: главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Крыму при атаке ВСУ один человек погиб и еще один получил ранения. В командовании группировок войск России произошли кадровые перестановки. В Крыму увеличили лимит заправки дизтоплива до 30 литров. При подготовке к выборам в Государственную Думу России ЦИК принимает беспрецедентные меры безопасности. Меры поддержки туристической отрасли в Крыму прописали в законе.
Атака ВСУ на Крым и Севастополь
В Крыму при ночной атаке украинских беспилотников погиб один человек и еще один пострадал. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав граждан после атаки на регион.
Кроме того, в ночь на 5 августа над Севастополем сбили 4 вражеских БПЛА. Один из дронов упал во дворе многоквартирного дома. В одной из квартир в результате удара повреждено остекление балкона. Из-за падения обломков сбитых БПЛА зафиксированы возгорания на территории одного из садовых товариществ в Балаклавском муниципальном округе и в районе Максимовой дачи.
Кадровые перестановки в командовании ВС РФ
Президент России Владимир Путин провел перестановки в руководстве группировок в зоне спецоперации. Как отметили в Минобороны, изменения направлены на совершенствование систем материального и военно-технического обеспечения войск.
Новые должности получили Валерий Солодчук, Александр Санчик, Алексей Криворучко, Андрей Иванаев, Петр Болгарев и Денис Лямин.
В Крыму увеличили лимит продажи дизеля
В Крыму на сети заправочных станций "Атан" увеличили лимит продажи дизельного топлива до 30 литров. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
Он отметил, что в регионе ведется восстановление логистических цепочек, согласовываются дополнительные объемы поставок, наращиваются темпы доставки топлива.
Подготовка к выборам в Госдуму
Центральная избирательная комиссия РФ совместно с правоохранительными органами и другими структурами предпринимает беспрецедентные меры безопасности в рамках подготовки голосования на выборах в Госдуму. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Она отметила, что сейчас выборы будут проводить в "экстремальной ситуации".
По данным главы ЦИК, на выборах по партийным спискам баллотируются 110 участников специальной военной операции. В списках "Единой России" значатся 52 участника СВО. От партии "Родина" баллотируются 12 ветеранов спецоперации, от ЛДПР и "Справедливой России" – по 11, от КПРФ – 9, от Партии пенсионеров – 7, от Коммунистической партии "Коммунисты России" и "Зеленых" – по 3, от "Новых людей" – 2.
Меры поддержки туризма в Крыму
Крымские предприятия туризма получат по три минимальных размера оплаты труда на каждого работника. Соответствующие изменения внесены в республиканский закон "О государственной поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей туристской индустрии при осуществлении деятельности в условиях геополитического и санкционного давления", информирует пресс-служба Госсовета. Условием станет сохранение количества работников по состоянию на 1 июня 2027 года не менее 80 процентов или сокращения не более чем на два человека для индивидуальных предпринимателей по сравнению с количеством работников на 1 июня текущего года.