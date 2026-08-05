https://crimea.ria.ru/20260805/sluzhby-tyla-minoborony-rf-vozglavit-valeriy-solodchuk-1158266787.html

Службы тыла Минобороны РФ возглавит Валерий Солодчук

Службы тыла Минобороны РФ возглавит Валерий Солодчук - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Службы тыла Минобороны РФ возглавит Валерий Солодчук

Все службы тыла Минобороны России будут сосредоточены в одних руках, на должность назначен Валерий Солодчук. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T12:52

2026-08-05T12:52

2026-08-05T13:00

министерство обороны рф

владимир путин (политик)

вооруженные силы россии

армия и флот

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Все службы тыла Минобороны России будут сосредоточены в одних руках, на должность назначен Валерий Солодчук. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Минобороны.По словам президента, было принято решение сосредоточить в одних руках все службы тыла – на должность назначен командующий группировкой войск "Центр" Валерий Солодчук.Путин назвал Солодчука одним из наиболее талантливых командиров.Кроме того, в ходе встречи стало известно, что группировку войск "Центр" возглавит Андрей Иванаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, владимир путин (политик), вооруженные силы россии, армия и флот, новости