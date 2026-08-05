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Службы тыла Минобороны РФ возглавит Валерий Солодчук - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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Службы тыла Минобороны РФ возглавит Валерий Солодчук
Службы тыла Минобороны РФ возглавит Валерий Солодчук - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Службы тыла Минобороны РФ возглавит Валерий Солодчук
Все службы тыла Минобороны России будут сосредоточены в одних руках, на должность назначен Валерий Солодчук. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T12:52
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министерство обороны рф
владимир путин (политик)
вооруженные силы россии
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Все службы тыла Минобороны России будут сосредоточены в одних руках, на должность назначен Валерий Солодчук. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Минобороны.По словам президента, было принято решение сосредоточить в одних руках все службы тыла – на должность назначен командующий группировкой войск "Центр" Валерий Солодчук.Путин назвал Солодчука одним из наиболее талантливых командиров.Кроме того, в ходе встречи стало известно, что группировку войск "Центр" возглавит Андрей Иванаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, владимир путин (политик), вооруженные силы россии, армия и флот, новости
Службы тыла Минобороны РФ возглавит Валерий Солодчук

Путин назначил командующего группировкой "Центр" Солодчука главой службы тыла

12:52 05.08.2026 (обновлено: 13:00 05.08.2026)
 
© Пресс-служба КремляВстреча Владимира Путина с руководством Минобороны РФ
Встреча Владимира Путина с руководством Минобороны РФ
© Пресс-служба Кремля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Все службы тыла Минобороны России будут сосредоточены в одних руках, на должность назначен Валерий Солодчук. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Минобороны.
По словам президента, было принято решение сосредоточить в одних руках все службы тыла – на должность назначен командующий группировкой войск "Центр" Валерий Солодчук.

"По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках все службы тыла. Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже боевая работа. На должность по этому направлению, мной принято такое решение, назначен Солодчук Валерий Николаевич", - сказал президент.

Путин назвал Солодчука одним из наиболее талантливых командиров.
Кроме того, в ходе встречи стало известно, что группировку войск "Центр" возглавит Андрей Иванаев.
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Министерство обороны РФВладимир Путин (политик)Вооруженные силы РоссииАрмия и флотНовости
 
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