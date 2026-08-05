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Следком расследует дело о гибели жителя Крыма при атаке ВСУ
Следком расследует дело о гибели жителя Крыма при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Следком расследует дело о гибели жителя Крыма при атаке ВСУ
Следователи СК России расследует дело о гибели жителя Крыма при атаке украинских БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России. РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T16:05
2026-08-05T16:05
2026-08-05T16:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Следователи СК России расследует дело о гибели жителя Крыма при атаке украинских БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.В среду глава РК Сергей Аксенов сообщил, что один человек погиб и еще один пострадал в ходе ночной атаки ВСУ на Крым.Также следователи установят виновных в преступлениях в Курской и Белгородской областях. В Курской области вследствие ударов БПЛА ранены три человека. В Белгородской области из-за агрессии представителей киевского режима пострадал мирный житель.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Севастополем уничтожены 4 БПЛА - что известноПожар начался в промзоне Уфы после атаки ВСУ – что известноТри человека погибли и двое ранены после удара ВСУ по Удмуртии
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ск рф (следственный комитет российской федерации), крым, новости крыма, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
Следком расследует дело о гибели жителя Крыма при атаке ВСУ
Следком России установит виновников смертельной атаки ВСУ на Крым