https://crimea.ria.ru/20260805/sledkom-rassleduet-delo-o-gibeli-zhitelya-kryma-pri-atake-vsu-1158273380.html

Следком расследует дело о гибели жителя Крыма при атаке ВСУ

Следком расследует дело о гибели жителя Крыма при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Следком расследует дело о гибели жителя Крыма при атаке ВСУ

Следователи СК России расследует дело о гибели жителя Крыма при атаке украинских БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России. РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T16:05

2026-08-05T16:05

2026-08-05T16:05

ск рф (следственный комитет российской федерации)

крым

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безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Следователи СК России расследует дело о гибели жителя Крыма при атаке украинских БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.В среду глава РК Сергей Аксенов сообщил, что один человек погиб и еще один пострадал в ходе ночной атаки ВСУ на Крым.Также следователи установят виновных в преступлениях в Курской и Белгородской областях. В Курской области вследствие ударов БПЛА ранены три человека. В Белгородской области из-за агрессии представителей киевского режима пострадал мирный житель.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Севастополем уничтожены 4 БПЛА - что известноПожар начался в промзоне Уфы после атаки ВСУ – что известноТри человека погибли и двое ранены после удара ВСУ по Удмуртии

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), крым, новости крыма, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя