https://crimea.ria.ru/20260805/situatsiya-s-elektrosnabzheniem-kryma--operativnaya-informatsiya-1158256185.html

Ситуация с электроснабжением Крыма – оперативная информация

Ситуация с электроснабжением Крыма – оперативная информация - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Ситуация с электроснабжением Крыма – оперативная информация

В Крыму из-за повреждения энергетической инфраструктуры нарушено электроснабжение и продолжают действовать ограничения в подаче электроэнергии. Об этом в среду... РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T08:37

2026-08-05T08:37

2026-08-05T09:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Крыму из-за повреждения энергетической инфраструктуры нарушено электроснабжение и продолжают действовать ограничения в подаче электроэнергии. Об этом в среду сообщили в компании "Крымэнерго".Подача электроэнергии в районы, наиболее пострадавшие от внешнего воздействия, зависит от возможности электрической сети и готовности к эксплуатации поврежденных объектов как предприятия "Крымэнерго", так и источника питания – магистральной электрической сети. Энергетики круглосуточно ведут работы по стабилизации электроснабжения, заверили в "Крымэнерго".В настоящее время в Крыму отсутствует возможность подавать электричество в некоторые населенные пункты из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры после вражеских атак. В республике действуют ограничения электроснабжения. Как утверждает предприятие "Крымэнерго", восстановительные работы ведутся круглосуточно. Сейчас ситуацию усложняет жаркая погода, которая приводит к дополнительному разбору мощностей и провоцирует аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму аномальная жара – как оптимизировать работу кондиционераВыплаты по ЧС в Алуште – как подтвердить проживание в доме без светаВ Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабжения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, саки, юлия предыбайло, электроэнергия, электричество, электросети крыма, отключение электроэнергии