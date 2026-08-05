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Ситуация с электроснабжением Крыма – оперативная информация - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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Ситуация с электроснабжением Крыма – оперативная информация
Ситуация с электроснабжением Крыма – оперативная информация - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Ситуация с электроснабжением Крыма – оперативная информация
В Крыму из-за повреждения энергетической инфраструктуры нарушено электроснабжение и продолжают действовать ограничения в подаче электроэнергии. Об этом в среду... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T08:37
2026-08-05T09:06
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юлия предыбайло
электроэнергия
электричество
электросети крыма
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Крыму из-за повреждения энергетической инфраструктуры нарушено электроснабжение и продолжают действовать ограничения в подаче электроэнергии. Об этом в среду сообщили в компании "Крымэнерго".Подача электроэнергии в районы, наиболее пострадавшие от внешнего воздействия, зависит от возможности электрической сети и готовности к эксплуатации поврежденных объектов как предприятия "Крымэнерго", так и источника питания – магистральной электрической сети. Энергетики круглосуточно ведут работы по стабилизации электроснабжения, заверили в "Крымэнерго".В настоящее время в Крыму отсутствует возможность подавать электричество в некоторые населенные пункты из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры после вражеских атак. В республике действуют ограничения электроснабжения. Как утверждает предприятие "Крымэнерго", восстановительные работы ведутся круглосуточно. Сейчас ситуацию усложняет жаркая погода, которая приводит к дополнительному разбору мощностей и провоцирует аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму аномальная жара – как оптимизировать работу кондиционераВыплаты по ЧС в Алуште – как подтвердить проживание в доме без светаВ Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабжения
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РИА Новости Крым
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новости крыма, саки, юлия предыбайло, электроэнергия, электричество, электросети крыма, отключение электроэнергии
Ситуация с электроснабжением Крыма – оперативная информация

В Крыму из-за повреждения сетей продолжают действовать ограничения в подаче электроэнергии

08:37 05.08.2026 (обновлено: 09:06 05.08.2026)
 
© РИА Новости . Егор Еремов / Перейти в фотобанкЛинии электропередачи. Архивное фото.
Линии электропередачи. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Егор Еремов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Крыму из-за повреждения энергетической инфраструктуры нарушено электроснабжение и продолжают действовать ограничения в подаче электроэнергии. Об этом в среду сообщили в компании "Крымэнерго".

"В связи с действующими ограничениями электроснабжения на всей территории полуострова, в зависимости от ситуации в энергорайонах, оперативно происходят отключения электроэнергии", – сказано в сообщении компании в канале в МАКС.

Подача электроэнергии в районы, наиболее пострадавшие от внешнего воздействия, зависит от возможности электрической сети и готовности к эксплуатации поврежденных объектов как предприятия "Крымэнерго", так и источника питания – магистральной электрической сети. Энергетики круглосуточно ведут работы по стабилизации электроснабжения, заверили в "Крымэнерго".
В настоящее время в Крыму отсутствует возможность подавать электричество в некоторые населенные пункты из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры после вражеских атак. В республике действуют ограничения электроснабжения. Как утверждает предприятие "Крымэнерго", восстановительные работы ведутся круглосуточно. Сейчас ситуацию усложняет жаркая погода, которая приводит к дополнительному разбору мощностей и провоцирует аварии.
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Новости КрымаСакиЮлия ПредыбайлоЭлектроэнергияЭлектричествоЭлектросети КрымаОтключение электроэнергии
 
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