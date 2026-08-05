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Воздушная тревога объявлена в Севастополе в третий раз за день

Воздушная тревога объявлена в Севастополе в третий раз за день - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Воздушная тревога объявлена в Севастополе в третий раз за день

В Севастополе объявлена воздушная тревога – в городе звучат сирены. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T12:16

2026-08-05T12:16

2026-08-05T12:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога – в городе звучат сирены. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Севастополь регулярно подвергается атакам БПЛА, на фоне которых в городе объявляют воздушную тревогу.Сигнал воздушной тревоги в Севастополе в момент возможной угрозы включают с сентября 2023 года - после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, который находится в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 власти Севастополя предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС России по РК стало давать СМС-предупреждение о беспилотной или ракетной опасности в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь беспилотников сбили над СевастополемВ Севастополе будут еженедельно проверять укрытияВ Севастополе провели инвентаризацию бетонных укрытий

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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