Рейтинг@Mail.ru
Севастопольские ученые смогут определять чистоту моря по ушастым медузам - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260805/sevastopolskie-uchenye-smogut-opredelyat-chistotu-morya-po-ushastym-meduzam-1158258615.html
Севастопольские ученые смогут определять чистоту моря по ушастым медузам
Севастопольские ученые смогут определять чистоту моря по ушастым медузам - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Севастопольские ученые смогут определять чистоту моря по ушастым медузам
Ученые Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН в Севастополе создали систему определения чистоты морской воды по поведению ушастых медуз... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T20:22
2026-08-05T20:22
севастополь
медузы
новости крыма
наука и технологии
инбюм
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111772/43/1117724329_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b004b0665d87067ece9f7024ba54298d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Ученые Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН в Севастополе создали систему определения чистоты морской воды по поведению ушастых медуз. Результаты работы представлены в Journal of Marine Science and Engineering, пишет РИА Новости.Так, специалисты предложили устанавливать аквариум с медузами и следить за сокращениями купола аурелий с помощью компьютерного зрения. Если море загрязнено микропластиком, тяжелыми металлами или нефтепродуктами, движение медуз вида Ушастая аурелия (Aurelia aurita) меняется.Как пояснила старший научный сотрудник лаборатории ландшафтной экологии и геоматики Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН Елена Вышкварковая, это простая и автономная установка, которую можно будет развертывать в полевых условиях без дорогостоящего лабораторного оборудования.В будущем ученые планируют оценить, насколько метод будет эффективен при попадании в море загрязнителей другого типа. Также, в Институте биологии южных морей в будущем проведут оценку других видов, которые могли бы стать "живыми маркерами" загрязнений в акватории Черного моря.Ранее сообщалось, что ученые исследуют влияние медуз на экосистему Азовского моря и разрабатывают меры по минимизации негативного воздействия желетелых организмов. Согласно данным, за последние десять лет в регионе наблюдаются заметные климатические изменения: повышается температура воды и воздуха, уменьшается количество льда и снега, снижается уровень воды в реках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченский полуостров атакуют медузы – прогнозы ученыхЗмеи появились на берегах Черного и Азовского морей – в чем причинаПеремещение животных между ареалами грозит экологической катастрофой
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111772/43/1117724329_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bd6ec323c44d2c72b1013dd770d8b7bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, медузы, новости крыма, наука и технологии, инбюм
Севастопольские ученые смогут определять чистоту моря по ушастым медузам

Севастопольские ученые научились определять чистоту моря по поведению медуз

20:22 05.08.2026
 
© РИА Новости КрымМедузы в балаклавской бухте
Медузы в балаклавской бухте - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Ученые Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН в Севастополе создали систему определения чистоты морской воды по поведению ушастых медуз. Результаты работы представлены в Journal of Marine Science and Engineering, пишет РИА Новости.
Так, специалисты предложили устанавливать аквариум с медузами и следить за сокращениями купола аурелий с помощью компьютерного зрения. Если море загрязнено микропластиком, тяжелыми металлами или нефтепродуктами, движение медуз вида Ушастая аурелия (Aurelia aurita) меняется.
Как пояснила старший научный сотрудник лаборатории ландшафтной экологии и геоматики Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН Елена Вышкварковая, это простая и автономная установка, которую можно будет развертывать в полевых условиях без дорогостоящего лабораторного оборудования.
"Согласно идее, сначала в любой интересующей прибрежной зоне специалисты устанавливают аквариум с медузами, через который протекает морская вода. Далее с помощью системы компьютерного зрения и разработанного нами алгоритма они отслеживают поведение этих особей, которое зависит от качества воды", - рассказала она.
В будущем ученые планируют оценить, насколько метод будет эффективен при попадании в море загрязнителей другого типа. Также, в Институте биологии южных морей в будущем проведут оценку других видов, которые могли бы стать "живыми маркерами" загрязнений в акватории Черного моря.
Ранее сообщалось, что ученые исследуют влияние медуз на экосистему Азовского моря и разрабатывают меры по минимизации негативного воздействия желетелых организмов. Согласно данным, за последние десять лет в регионе наблюдаются заметные климатические изменения: повышается температура воды и воздуха, уменьшается количество льда и снега, снижается уровень воды в реках.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Керченский полуостров атакуют медузы – прогнозы ученых
Змеи появились на берегах Черного и Азовского морей – в чем причина
Перемещение животных между ареалами грозит экологической катастрофой
 
СевастопольМедузыНовости КрымаНаука и технологииИнБЮМ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:31Чтобы люди вернулись живыми: как разминируют дороги в зоне СВО
20:22Севастопольские ученые смогут определять чистоту моря по ушастым медузам
20:10Зеленский пожаловался на трехкратное сокращение поставок Киеву ракет ПВО
19:51Под Керчью археологи нашли младенческую жертву Зевсу
19:38На трассе "Новороссия" запустили радиооповещение о беспилотной опасности
19:36Какой должна быть школьная форма – ответ Роспотребнадзора
19:26В Севастополе отменили ограничения электроснабжения
19:13Сапбордистов прижало к скалам: спасательная операция в море у Севастополя
18:47110 ветеранов СВО баллотируются в Госдуму по спискам партий
18:39ЦИК принимает беспрецедентные меры безопасности на выборах – Памфилова
18:33Директор Артека стал экспертом международного проекта "Ледокол знаний"
18:19Пытаются "шатать" Крым: как западные спецслужбы вербуют агентов
18:07В подконтрольном Киеву Краматорске расширили зону эвакуации
17:57Wildberries не планирует переносить склады за пределы России
17:24Пожар вспыхнул в институте по управлению полетом МКС – что известно
17:17Третье золото: российские синхронистки вновь стали лучшими на чемпионате Европы
16:53Дрон ВСУ влетел в палату больницы в Донецке - есть жертвы
16:50В Ялте громко - что происходит на Южном берегу
16:43В Севастополе значительно ограничили энергоснабжение
16:31Прокуратура контролирует дело о смертельном ДТП на трассе в Крыму
Лента новостейМолния