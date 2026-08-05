https://crimea.ria.ru/20260805/sevastopolskie-uchenye-smogut-opredelyat-chistotu-morya-po-ushastym-meduzam-1158258615.html

Севастопольские ученые смогут определять чистоту моря по ушастым медузам

Севастопольские ученые смогут определять чистоту моря по ушастым медузам - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Севастопольские ученые смогут определять чистоту моря по ушастым медузам

Ученые Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН в Севастополе создали систему определения чистоты морской воды по поведению ушастых медуз... РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T20:22

2026-08-05T20:22

2026-08-05T20:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Ученые Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН в Севастополе создали систему определения чистоты морской воды по поведению ушастых медуз. Результаты работы представлены в Journal of Marine Science and Engineering, пишет РИА Новости.Так, специалисты предложили устанавливать аквариум с медузами и следить за сокращениями купола аурелий с помощью компьютерного зрения. Если море загрязнено микропластиком, тяжелыми металлами или нефтепродуктами, движение медуз вида Ушастая аурелия (Aurelia aurita) меняется.Как пояснила старший научный сотрудник лаборатории ландшафтной экологии и геоматики Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН Елена Вышкварковая, это простая и автономная установка, которую можно будет развертывать в полевых условиях без дорогостоящего лабораторного оборудования.В будущем ученые планируют оценить, насколько метод будет эффективен при попадании в море загрязнителей другого типа. Также, в Институте биологии южных морей в будущем проведут оценку других видов, которые могли бы стать "живыми маркерами" загрязнений в акватории Черного моря.Ранее сообщалось, что ученые исследуют влияние медуз на экосистему Азовского моря и разрабатывают меры по минимизации негативного воздействия желетелых организмов. Согласно данным, за последние десять лет в регионе наблюдаются заметные климатические изменения: повышается температура воды и воздуха, уменьшается количество льда и снега, снижается уровень воды в реках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченский полуостров атакуют медузы – прогнозы ученыхЗмеи появились на берегах Черного и Азовского морей – в чем причинаПеремещение животных между ареалами грозит экологической катастрофой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, медузы, новости крыма, наука и технологии, инбюм