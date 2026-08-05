https://crimea.ria.ru/20260805/sevastopol-otrazhaet-ocherednoy-udar-vsu-1158262037.html

Севастополь отражает очередной удар ВСУ

Севастополь отражает очередной удар ВСУ - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Севастополь отражает очередной удар ВСУ

В Севастополе ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку украинских боевиков. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T11:02

2026-08-05T11:02

2026-08-05T11:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку украинских боевиков. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор обратился к населению с просьбой не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах. По его словам, военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.В Севастополе ранее второй раз за сутки была объявлена воздушная тревога – в городе звучат сирены. Глава региона предупредил, что есть опасность атаки безэкипажных катеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260805/475-dronov-vsu-likvidirovali-nochyu-nad-krymom-i-esche-16-regionami-rossii-1158256603.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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