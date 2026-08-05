https://crimea.ria.ru/20260805/sevastopol-otrazhaet-ocherednoy-udar-vsu-1158262037.html
Севастополь отражает очередной удар ВСУ
Севастополь отражает очередной удар ВСУ - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Севастополь отражает очередной удар ВСУ
В Севастополе ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку украинских боевиков. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T11:02
2026-08-05T11:02
2026-08-05T11:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку украинских боевиков. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор обратился к населению с просьбой не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах. По его словам, военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.В Севастополе ранее второй раз за сутки была объявлена воздушная тревога – в городе звучат сирены. Глава региона предупредил, что есть опасность атаки безэкипажных катеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Севастополь отражает очередной удар ВСУ
Очередной удар ВСУ отражают в Севастополе
11:02 05.08.2026 (обновлено: 11:09 05.08.2026)