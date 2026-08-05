Рейтинг@Mail.ru
Севастополь отражает очередной удар ВСУ - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260805/sevastopol-otrazhaet-ocherednoy-udar-vsu-1158262037.html
Севастополь отражает очередной удар ВСУ
Севастополь отражает очередной удар ВСУ - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Севастополь отражает очередной удар ВСУ
В Севастополе ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку украинских боевиков. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T11:02
2026-08-05T11:09
новости севастополя
срочные новости крыма
крым
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/08/1140944682_0:222:2886:1845_1920x0_80_0_0_9d6d23e7a209ee2c624e69108d9333a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку украинских боевиков. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор обратился к населению с просьбой не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах. По его словам, военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.В Севастополе ранее второй раз за сутки была объявлена воздушная тревога – в городе звучат сирены. Глава региона предупредил, что есть опасность атаки безэкипажных катеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260805/475-dronov-vsu-likvidirovali-nochyu-nad-krymom-i-esche-16-regionami-rossii-1158256603.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/08/1140944682_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_20b548cd34e56254699ffbe1e530da88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости севастополя, срочные новости крыма, крым, севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу
Севастополь отражает очередной удар ВСУ

Очередной удар ВСУ отражают в Севастополе

11:02 05.08.2026 (обновлено: 11:09 05.08.2026)
 
© РИА НовостиБоеголовки. Архивное фото
Боеголовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку украинских боевиков. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы", – проинформировал глава региона.
Губернатор обратился к населению с просьбой не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах. По его словам, военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.
В Севастополе ранее второй раз за сутки была объявлена воздушная тревога – в городе звучат сирены. Глава региона предупредил, что есть опасность атаки безэкипажных катеров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПВО
08:11
475 дронов ВСУ ликвидировали ночью над Крымом и еще 16 регионами России
 
Новости СевастополяСрочные новости КрымаКрымСевастопольМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:36Над Севастополем уничтожены 4 БПЛА - что известно
13:26Назначен командующий Войсками беспилотных систем ВС РФ
13:25Российская армия освободила еще два населенных пункта в Запорожской и Сумской областях
13:18Меры поддержки туристической отрасли в Крыму прописали в законе
13:08Путин сменил глав группировок "Центр" и "Восток"
12:52Отбой воздушной тревоги в Севастополе
12:52Службы тыла Минобороны РФ возглавит Валерий Солодчук
12:40Преобразования в армии: в Минобороны рассказали о причинах увеличения штата ВС РФ
12:38ВТБ продолжает финансирование строительства жилья в Крыму
12:33Новак рассказал о ситуации с поставками топлива
12:20При ночной атаке ВСУ на Крым погиб мирный житель и еще один получил ранения
12:16Воздушная тревога объявлена в Севастополе в третий раз за день
12:08На Крымском мосту начала расти очередь
11:47Пожар начался в промзоне Уфы после атаки ВСУ – что известно
11:42Золото и бронзу завоевали российские прыгуны в воду на чемпионате Европы
11:30В Севастополе отменили воздушную тревогу
11:23Мужчину осудили на 25 лет за попытку подрыва члена одной из руководящих партий страны
11:02Севастополь отражает очередной удар ВСУ
10:55В ДНР одобрено строительство 2,7 млн "квадратов" жилья
10:48Морской бой: почему Россия должна поменять статус Одессы
Лента новостейМолния