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Сапбордистов прижало к скалам: спасательная операция в море у Севастополя - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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Сапбордистов прижало к скалам: спасательная операция в море у Севастополя
Сапбордистов прижало к скалам: спасательная операция в море у Севастополя - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Сапбордистов прижало к скалам: спасательная операция в море у Севастополя
В Севастополе спасатели пришли на помощь четверым сапбордистам, которых волнами прижало к скалам у мыса Айя и горы Второй Шпиталь. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T19:13
2026-08-05T19:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе спасатели пришли на помощь четверым сапбордистам, которых волнами прижало к скалам у мыса Айя и горы Второй Шпиталь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.На помощь туристам вышла дежурная смена поисково-спасательного подразделения "Таврос".Первую пару спасатели нашли на берегу в районе мыса Айя. Причалить было невозможно из-за волн и каменистого побережья. Увидев спасателей, отдыхающие смогли подобраться к катеру, после чего их подняли на борт.У скалы Второй Шпиталь помощи ожидала еще одна пара. Их подняли на борт, после чего всех четверых отвезли на пляж Инжир, где они отдыхали. Медицинская помощь никому не потребовалась, уточнил губернатор.При этом сапбордисты во время прогулки были без спасательных жилетов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:342 человека спасены в Севастополе с начала года В Алуште двух сапбордистов унесло на километр от берегаКак правильно кататься на сап-досках в Крыму
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РИА Новости Крым
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севастополь, спасательная служба севастополя, михаил развожаев, происшествия, новости севастополя, сап-борд, общество
Сапбордистов прижало к скалам: спасательная операция в море у Севастополя

В Севастополе сапбордистов волнами прижало к скалам – на помощь пришли спасатели

19:13 05.08.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСУ мыса Айя в Севастополе спасли четырех сапбордистов
У мыса Айя в Севастополе спасли четырех сапбордистов
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе спасатели пришли на помощь четверым сапбордистам, которых волнами прижало к скалам у мыса Айя и горы Второй Шпиталь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"В спасательную службу Севастополя поступил вызов: двух человек на сапборде относит в сторону мыса Айя. Еще двое отдыхающих, которые вышли с ними на воду на втором сапе, находятся у скалы Второй Шпиталь, откуда тоже не могут выбраться", - написал Развожаев в своем канале в МАКС.
На помощь туристам вышла дежурная смена поисково-спасательного подразделения "Таврос".
Первую пару спасатели нашли на берегу в районе мыса Айя. Причалить было невозможно из-за волн и каменистого побережья. Увидев спасателей, отдыхающие смогли подобраться к катеру, после чего их подняли на борт.
У скалы Второй Шпиталь помощи ожидала еще одна пара. Их подняли на борт, после чего всех четверых отвезли на пляж Инжир, где они отдыхали. Медицинская помощь никому не потребовалась, уточнил губернатор.
© Михаил Развожаев в МАКСУ мыса Айя в Севастополе спасли четырех сапбордистов
У мыса Айя в Севастополе спасли четырех сапбордистов
© Михаил Развожаев в МАКС
У мыса Айя в Севастополе спасли четырех сапбордистов
При этом сапбордисты во время прогулки были без спасательных жилетов.
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СевастопольСпасательная служба СевастополяМихаил РазвожаевПроисшествияНовости СевастополяСап-бордОбщество
 
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