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Российские ученые научились лечить рак мозга с помощью лазера

Российские ученые научились лечить рак мозга с помощью лазера - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Российские ученые научились лечить рак мозга с помощью лазера

Российские ученые совместно с коллегами из Ирана изобрели новый способ лечения глиобластомы мозга с помощью лазера, при воздействии которого выживаемость... РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T09:22

2026-08-05T09:22

2026-08-05T09:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Российские ученые совместно с коллегами из Ирана изобрели новый способ лечения глиобластомы мозга с помощью лазера, при воздействии которого выживаемость подопытных животных выросла с 34 до 64 процентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The European Physical Journal Special Topics.Излучение переводит молекулы кислорода в высокореактивную синглетную форму, что запускает в клетках механизмы программируемой гибели. Одновременно лазер подавляет процесс аутофагии, который часто помогает опухоли выживать при терапии. При этом новый метод является неинвазивным. Как сообщил старший научный сотрудник лаборатории "Умного сна", руководитель Центра коллективного пользования СГУ Александр Широков, мощность и время воздействия подбирали сначала на клеточных моделях, затем на животных.Ранее российские онкологи из Тюмени впервые вылечили 67-летнюю пациентку с редким анапластическим раком щитовидной железы, сообщали в информационном центре правительства Тюменской области.Глиобластома головного мозга – наиболее часто выявляемая злокачественная опухоль центральной нервной системы. Стандартные методы лечения – хирургическое удаление с последующей лучевой или химиолучевой терапией – не всегда эффективны и имеют тяжелые побочные эффекты, поэтому во всем мире ведется поиск новых подходов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе онкологи внедрили уникальную методику лечения ракаПервый пациент получил российскую пептидную вакцину от колоректального ракаВ России появится препарат для лечения хронической боли

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, иран, наука и технологии, медицина, здоровье, онкология