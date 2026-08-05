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Российская армия освободила еще два населенных пункта в Запорожской и Сумской областях - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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Российская армия освободила еще два населенных пункта в Запорожской и Сумской областях
Российская армия освободила еще два населенных пункта в Запорожской и Сумской областях - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Российская армия освободила еще два населенных пункта в Запорожской и Сумской областях
Бойцы российской армии за сутки освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Сумской областях, сообщает в среду Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T13:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Бойцы российской армии за сутки освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Сумской областях, сообщает в среду Минобороны РФ.Ранее стало известно о взятии под контроль российскими бойцами населенного пункта Бакшеевка, Белый колодезь и Устиновка в Харьковской области.1 августа Вооруженные силы России взяли под свой контроль два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях. 31 июля российские войска освободили Веровку в Харьковской области. 30 июля в Минобороны России сообщили, что российские военные установили контроль над четырьмя населенными пунктами в ДНР, Харьковской и Сумской областях. 29 июля российские войска освободили Светлое в ДНР и взяли под контроль Новую Сечь на Сумщине, а 28 июля подразделения группировки войск "Центр" выбили ВСУ из населенного пункта Красный Кут в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, запорожская область, сумская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российская армия освободила еще два населенных пункта в Запорожской и Сумской областях

Еще два населенных пункта в Запорожской и Сумской областях перешли под контроль ВС РФ

13:25 05.08.2026 (обновлено: 13:38 05.08.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ВС РФ
Боевая работа ВС РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Бойцы российской армии за сутки освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Сумской областях, сообщает в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Зарница Запорожской области. Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Рыжевка Сумской области", – сказано в сводке.
Ранее стало известно о взятии под контроль российскими бойцами населенного пункта Бакшеевка, Белый колодезь и Устиновка в Харьковской области.
1 августа Вооруженные силы России взяли под свой контроль два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях. 31 июля российские войска освободили Веровку в Харьковской области. 30 июля в Минобороны России сообщили, что российские военные установили контроль над четырьмя населенными пунктами в ДНР, Харьковской и Сумской областях. 29 июля российские войска освободили Светлое в ДНР и взяли под контроль Новую Сечь на Сумщине, а 28 июля подразделения группировки войск "Центр" выбили ВСУ из населенного пункта Красный Кут в ДНР.
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Новости СВОЗапорожская областьСумская областьНовые регионы РоссииВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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