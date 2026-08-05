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Российская армия освободила еще два населенных пункта в Запорожской и Сумской областях

Российская армия освободила еще два населенных пункта в Запорожской и Сумской областях - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Российская армия освободила еще два населенных пункта в Запорожской и Сумской областях

Бойцы российской армии за сутки освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Сумской областях, сообщает в среду Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T13:25

2026-08-05T13:25

2026-08-05T13:38

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Бойцы российской армии за сутки освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Сумской областях, сообщает в среду Минобороны РФ.Ранее стало известно о взятии под контроль российскими бойцами населенного пункта Бакшеевка, Белый колодезь и Устиновка в Харьковской области.1 августа Вооруженные силы России взяли под свой контроль два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях. 31 июля российские войска освободили Веровку в Харьковской области. 30 июля в Минобороны России сообщили, что российские военные установили контроль над четырьмя населенными пунктами в ДНР, Харьковской и Сумской областях. 29 июля российские войска освободили Светлое в ДНР и взяли под контроль Новую Сечь на Сумщине, а 28 июля подразделения группировки войск "Центр" выбили ВСУ из населенного пункта Красный Кут в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, запорожская область, сумская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу