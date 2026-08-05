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Россиян предупредили о новой схеме обмана с платой за ЖКУ - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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Россиян предупредили о новой схеме обмана с платой за ЖКУ
Россиян предупредили о новой схеме обмана с платой за ЖКУ - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Россиян предупредили о новой схеме обмана с платой за ЖКУ
Дистанционные мошенники под предлогом перерасчета платежей за жилищно-коммунальные услуги выманивают у россиян персональные данные и данные банковских карт,... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T09:52
2026-08-05T10:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Дистанционные мошенники под предлогом перерасчета платежей за жилищно-коммунальные услуги выманивают у россиян персональные данные и данные банковских карт, пишет РИА Новости со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгения Машарова.Для оформления якобы перерасчета аферисты просят сообщить фамилию, имя и отчество, адрес, номер лицевого счета, а иногда и данные банковской карты, объясняя это необходимостью вернуть переплату.Как сообщалось ранее, злоумышленники стали использовать вредоносную программу "Обновление телеметрии Windows" для хищения аккаунтов в Telegram без пароля и смс. По информации экспертов "Лаборатории Касперского", после запуска на компьютере программа похищает данные сессии Telegram для Windows, что позволяет преступникам получить доступ к учетной записи без ввода пароля и кодов подтверждения. Подобный файл может попасть на устройство при загрузке программы из непроверенного источника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как мошенники обманывают водителей таксиРебенок и телефон: как контролировать и сохранять довериеИнтерес ребенка к банковским картам является тревожным сигналом – МВД
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4.7
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новости, жкх, мошенничество, кибербезопасность
Россиян предупредили о новой схеме обмана с платой за ЖКУ

Мошенники стали выманивать данные у россиян под предлогом перерасчета за ЖКУ

09:52 05.08.2026 (обновлено: 10:00 05.08.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
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© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Дистанционные мошенники под предлогом перерасчета платежей за жилищно-коммунальные услуги выманивают у россиян персональные данные и данные банковских карт, пишет РИА Новости со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгения Машарова.
"Мошенники под видом поставщиков коммунальных услуг рассылают сообщения гражданам лично или в домовых чатах о том, что проводится перерасчет за коммунальные платежи по водоснабжению, электроэнергии и другим услугам", – рассказал Машаров.
Для оформления якобы перерасчета аферисты просят сообщить фамилию, имя и отчество, адрес, номер лицевого счета, а иногда и данные банковской карты, объясняя это необходимостью вернуть переплату.
"Всегда перезванивайте сами, но только по официальным телефонам, чтобы уточнить поступившую информацию. Запомните: настоящие сотрудники никогда не будут запрашивать проверочные коды, личные данные или настаивать на незамедлительном совершении каких-либо действий", – добавил Евгений Машаров.
Как сообщалось ранее, злоумышленники стали использовать вредоносную программу "Обновление телеметрии Windows" для хищения аккаунтов в Telegram без пароля и смс. По информации экспертов "Лаборатории Касперского", после запуска на компьютере программа похищает данные сессии Telegram для Windows, что позволяет преступникам получить доступ к учетной записи без ввода пароля и кодов подтверждения. Подобный файл может попасть на устройство при загрузке программы из непроверенного источника.
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