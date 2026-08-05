https://crimea.ria.ru/20260805/rossiyan-predupredili-o-novoy-skheme-obmana-s-platoy-za-zhku-1158233436.html

Россиян предупредили о новой схеме обмана с платой за ЖКУ

Россиян предупредили о новой схеме обмана с платой за ЖКУ - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Россиян предупредили о новой схеме обмана с платой за ЖКУ

Дистанционные мошенники под предлогом перерасчета платежей за жилищно-коммунальные услуги выманивают у россиян персональные данные и данные банковских карт,... РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T09:52

2026-08-05T09:52

2026-08-05T10:00

новости

жкх

мошенничество

кибербезопасность

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111595/75/1115957578_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_c2831d5e95ed04af3cd55c09467e081c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Дистанционные мошенники под предлогом перерасчета платежей за жилищно-коммунальные услуги выманивают у россиян персональные данные и данные банковских карт, пишет РИА Новости со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгения Машарова.Для оформления якобы перерасчета аферисты просят сообщить фамилию, имя и отчество, адрес, номер лицевого счета, а иногда и данные банковской карты, объясняя это необходимостью вернуть переплату.Как сообщалось ранее, злоумышленники стали использовать вредоносную программу "Обновление телеметрии Windows" для хищения аккаунтов в Telegram без пароля и смс. По информации экспертов "Лаборатории Касперского", после запуска на компьютере программа похищает данные сессии Telegram для Windows, что позволяет преступникам получить доступ к учетной записи без ввода пароля и кодов подтверждения. Подобный файл может попасть на устройство при загрузке программы из непроверенного источника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как мошенники обманывают водителей таксиРебенок и телефон: как контролировать и сохранять довериеИнтерес ребенка к банковским картам является тревожным сигналом – МВД

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, жкх, мошенничество, кибербезопасность