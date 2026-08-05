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Пытаются "шатать" Крым: как западные спецслужбы вербуют агентов - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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Пытаются "шатать" Крым: как западные спецслужбы вербуют агентов
Пытаются "шатать" Крым: как западные спецслужбы вербуют агентов - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Пытаются "шатать" Крым: как западные спецслужбы вербуют агентов
Западные спецслужбы активизировались и пытаются вовлекать крымчан в диверсионную работу, а также дестабилизировать общественное мнение, в том числе, в... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T18:19
2026-08-05T18:19
мнения
заур смирнов
крым
безопасность
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Западные спецслужбы активизировались и пытаются вовлекать крымчан в диверсионную работу, а также дестабилизировать общественное мнение, в том числе, в социальных сетях. О том, как действовать в подозрительных случаях, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал политический эксперт, член Общественной палаты Крыма Заур Смирнов.Накануне в Крыму задержали местного жителя, который по заданию украинских спецслужб печатал на 3D-принтере детали к беспилотникам и собирал их, сообщал центр общественных связей ФСБ России.Западные спецслужбы активизировались"Максимально активизировалась работа спецслужб, не только украинских. Это и спецслужбы Великобритании, и коллективного Запада, которые имеют колоссальный опыт в деструктивной, диверсионной работе. Они практически участвуют во всех войнах и военных конфликтах на территории современного мира и в целом в истории", – констатирует Смирнов.При этом Крым для Запада – не только площадка для закрепления их интересов, но символ силы и свободы России. Поэтому максимально расшатывать ситуацию на полуострове – одна из главных задач противника, убежден эксперт.Как реагировать на провокацииНа этом фоне сами жители Крыма должны быть особенно бдительными и немедленно сообщать в органы правопорядка о подозрительных случаях, продолжает эксперт."Однозначно, насколько мы будем действовать сознательно и оперативно, настолько высокой будет эффективность принятия соответствующих мер. Причем нужно говорить не только о непосредственных действиях, но даже о каких-то поведенческих факторах, если мы видим, например, что человек ведет себя провокационно", – говорит он.Он подчеркивает, что враг особенно интенсивно пытается дестабилизировать ситуацию через социальные сети. "Как правило, провокаторы действуют избирательно, они находят те группы, где обсуждаются наиболее острые вопросы: топливо, энергетика, медицинское обслуживание, и так далее. И начинают закидывать зерно неповиновения, призывать людей к определенным радикальным действиям. Вот здесь мы должны насторожиться", – поясняет политолог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовили убийство главы нового региона: в Севастополе поймали агентов ГУРЖительницу Бахчисарайского района приговорили к 15 годам за госизменуВ Крыму украинский агент сядет на 18 лет за слежку за военными
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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мнения, заур смирнов, крым, безопасность, общество
Пытаются "шатать" Крым: как западные спецслужбы вербуют агентов

Крымчане должны быть бдительны на фоне попыток врага раскачивать ситуацию - политолог

18:19 05.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Западные спецслужбы активизировались и пытаются вовлекать крымчан в диверсионную работу, а также дестабилизировать общественное мнение, в том числе, в социальных сетях. О том, как действовать в подозрительных случаях, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал политический эксперт, член Общественной палаты Крыма Заур Смирнов.
Накануне в Крыму задержали местного жителя, который по заданию украинских спецслужб печатал на 3D-принтере детали к беспилотникам и собирал их, сообщал центр общественных связей ФСБ России.

Западные спецслужбы активизировались

"Максимально активизировалась работа спецслужб, не только украинских. Это и спецслужбы Великобритании, и коллективного Запада, которые имеют колоссальный опыт в деструктивной, диверсионной работе. Они практически участвуют во всех войнах и военных конфликтах на территории современного мира и в целом в истории", – констатирует Смирнов.
При этом Крым для Запада – не только площадка для закрепления их интересов, но символ силы и свободы России. Поэтому максимально расшатывать ситуацию на полуострове – одна из главных задач противника, убежден эксперт.
"И не случайно в последнее время мы видим плодотворную работу наших спецслужб по поимке диверсантов, которые не только ведут разведывательную деятельность, но и собирают дроны, очень сильно мешающие нашей жизнедеятельности в Крыму", – продолжает он.

Как реагировать на провокации

На этом фоне сами жители Крыма должны быть особенно бдительными и немедленно сообщать в органы правопорядка о подозрительных случаях, продолжает эксперт.
"Однозначно, насколько мы будем действовать сознательно и оперативно, настолько высокой будет эффективность принятия соответствующих мер. Причем нужно говорить не только о непосредственных действиях, но даже о каких-то поведенческих факторах, если мы видим, например, что человек ведет себя провокационно", – говорит он.
Он подчеркивает, что враг особенно интенсивно пытается дестабилизировать ситуацию через социальные сети.
"Как правило, провокаторы действуют избирательно, они находят те группы, где обсуждаются наиболее острые вопросы: топливо, энергетика, медицинское обслуживание, и так далее. И начинают закидывать зерно неповиновения, призывать людей к определенным радикальным действиям. Вот здесь мы должны насторожиться", – поясняет политолог.
При этом Смирнов подчеркивает: за весь период сложной ситуации с топливом и энергетикой в Крыму нет ни одного случая нарушения общественного порядка и это дает право говорить о том, что крымчане еще с 2014 года выработали особенный иммунитет к провокациям.
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МненияЗаур СмирновКрымБезопасностьОбщество
 
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Заголовок открываемого материала
18:19Пытаются "шатать" Крым: как западные спецслужбы вербуют агентов
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