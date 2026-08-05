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Путин сменил глав группировок "Центр" и "Восток" - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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Путин сменил глав группировок "Центр" и "Восток"
Путин сменил глав группировок "Центр" и "Восток" - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Путин сменил глав группировок "Центр" и "Восток"
Президент России Владимир Путин заявил о смене командиров российских группировок "Центр" и "Восток" в зоне специальной военной операции. Об этом Верховный... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T13:08
2026-08-05T13:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о смене командиров российских группировок "Центр" и "Восток" в зоне специальной военной операции. Об этом Верховный Главнокомандующий заявил на встрече с руководством Министерства обороны РФ.По его словам, Иванаев знает работу в зоне ответственности группировки. Президент подчеркнул важность сохранения качества работы на этом направлении.Исполняющим обязанности командующего группировкой "Восток" назначается начальник штаба группировки Петр Бондарев, также сообщил Путин.Все службы тыла Минобороны России будут сосредоточены в одних руках, на должность назначен командующий группировкой "Центр" Валерий Солодчук, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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министерство обороны рф, новости сво, владимир путин (политик), вооруженные силы россии, армия и флот
Путин сменил глав группировок "Центр" и "Восток"

Путин сменил командующих российских группировок "Центр" и "Восток"

13:08 05.08.2026
 
© Пресс-служба КремляВстреча Владимира Путина с руководством Минобороны РФ
Встреча Владимира Путина с руководством Минобороны РФ
© Пресс-служба Кремля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о смене командиров российских группировок "Центр" и "Восток" в зоне специальной военной операции. Об этом Верховный Главнокомандующий заявил на встрече с руководством Министерства обороны РФ.
"Разумеется группировка "Центр" одно из ведущих подразделений. Решает наиболее важные, ответственные задачи по освобождению Донецкой Народной Республики. Вопрос о том, кто возглавит группировку, кто будет ею командовать – не простой вопрос. И я прошу Иванаева Андрея Сергеевича перейти на этот участок", – сказал президент.
По его словам, Иванаев знает работу в зоне ответственности группировки. Президент подчеркнул важность сохранения качества работы на этом направлении.
Исполняющим обязанности командующего группировкой "Восток" назначается начальник штаба группировки Петр Бондарев, также сообщил Путин.
Все службы тыла Минобороны России будут сосредоточены в одних руках, на должность назначен командующий группировкой "Центр" Валерий Солодчук, сообщалось ранее.
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Министерство обороны РФНовости СВОВладимир Путин (политик)Вооруженные силы РоссииАрмия и флот
 
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