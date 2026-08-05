https://crimea.ria.ru/20260805/putin-smenil-glav-gruppirovok-tsentr-i-vostok-1158267846.html

Путин сменил глав группировок "Центр" и "Восток"

Путин сменил глав группировок "Центр" и "Восток" - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Путин сменил глав группировок "Центр" и "Восток"

Президент России Владимир Путин заявил о смене командиров российских группировок "Центр" и "Восток" в зоне специальной военной операции. Об этом Верховный... РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T13:08

2026-08-05T13:08

2026-08-05T13:08

министерство обороны рф

новости сво

владимир путин (политик)

вооруженные силы россии

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о смене командиров российских группировок "Центр" и "Восток" в зоне специальной военной операции. Об этом Верховный Главнокомандующий заявил на встрече с руководством Министерства обороны РФ.По его словам, Иванаев знает работу в зоне ответственности группировки. Президент подчеркнул важность сохранения качества работы на этом направлении.Исполняющим обязанности командующего группировкой "Восток" назначается начальник штаба группировки Петр Бондарев, также сообщил Путин.Все службы тыла Минобороны России будут сосредоточены в одних руках, на должность назначен командующий группировкой "Центр" Валерий Солодчук, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, владимир путин (политик), вооруженные силы россии, армия и флот