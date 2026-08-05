https://crimea.ria.ru/20260805/prokuratura-kontroliruet-delo-o-smertelnom-dtp-na-trasse-v-krymu-1158274339.html

Прокуратура контролирует дело о смертельном ДТП на трассе в Крыму

Прокуратура контролирует дело о смертельном ДТП на трассе в Крыму - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Прокуратура контролирует дело о смертельном ДТП на трассе в Крыму

Прокуратура Республики Крым контролирует ход расследования уголовного дела смертельного ДТП на трассе "Симферополь-Евпатория", сообщили в региональном надзорном РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T16:31

2026-08-05T16:31

2026-08-05T18:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Прокуратура Республики Крым контролирует ход расследования уголовного дела смертельного ДТП на трассе "Симферополь-Евпатория", сообщили в региональном надзорном ведомстве.Авария произошла в понедельник около 16:30 на автодороге Симферополь – Евпатория. 56-летний водитель Mercedes сбил пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.В отношении водителя 1970 года рождения возбуждено уголовное дело. Погибшая - 69-летняя жительница Сакского района, добавили в МВД по Крыму. В настоящее время водитель находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее в Севастополе к 5,5 годам колонии-поселения приговорили жителя Кубани за смертельное ДТП на пешеходном переходе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе перевозчик заплатит пенсионерке 700 тысяч за травму в автобусеНа Кубани женщина на BMW въехала в автобус – пострадали семероС трассы "Таврида" вылетел и перевернулся BMW – пострадали трое

крым

сакский район

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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