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Прокуратура контролирует дело о смертельном ДТП на трассе в Крыму - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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Прокуратура контролирует дело о смертельном ДТП на трассе в Крыму
Прокуратура контролирует дело о смертельном ДТП на трассе в Крыму - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Прокуратура контролирует дело о смертельном ДТП на трассе в Крыму
Прокуратура Республики Крым контролирует ход расследования уголовного дела смертельного ДТП на трассе "Симферополь-Евпатория", сообщили в региональном надзорном РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T16:31
2026-08-05T18:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Прокуратура Республики Крым контролирует ход расследования уголовного дела смертельного ДТП на трассе "Симферополь-Евпатория", сообщили в региональном надзорном ведомстве.Авария произошла в понедельник около 16:30 на автодороге Симферополь – Евпатория. 56-летний водитель Mercedes сбил пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.В отношении водителя 1970 года рождения возбуждено уголовное дело. Погибшая - 69-летняя жительница Сакского района, добавили в МВД по Крыму. В настоящее время водитель находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее в Севастополе к 5,5 годам колонии-поселения приговорили жителя Кубани за смертельное ДТП на пешеходном переходе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе перевозчик заплатит пенсионерке 700 тысяч за травму в автобусеНа Кубани женщина на BMW въехала в автобус – пострадали семероС трассы "Таврида" вылетел и перевернулся BMW – пострадали трое
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РИА Новости Крым
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96
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прокуратура республики крым, крым, новости крыма, происшествия, дтп, дтп в крыму и севастополе, сакский район
Прокуратура контролирует дело о смертельном ДТП на трассе в Крыму

Прокуратура Крыма контролирует расследование ДТП на трассе Симферополь-Евпатория

16:31 05.08.2026 (обновлено: 18:06 05.08.2026)
 
© Прокуратура КрымаВ Крыму иномарка насмерть сбила женщину на пешеходном переходе
В Крыму иномарка насмерть сбила женщину на пешеходном переходе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Прокуратура Республики Крым контролирует ход расследования уголовного дела смертельного ДТП на трассе "Симферополь-Евпатория", сообщили в региональном надзорном ведомстве.
Авария произошла в понедельник около 16:30 на автодороге Симферополь – Евпатория. 56-летний водитель Mercedes сбил пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В отношении водителя 1970 года рождения возбуждено уголовное дело. Погибшая - 69-летняя жительница Сакского района, добавили в МВД по Крыму.
В настоящее время водитель находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее в Севастополе к 5,5 годам колонии-поселения приговорили жителя Кубани за смертельное ДТП на пешеходном переходе.
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