https://crimea.ria.ru/20260805/pri-nochnoy-atake-vsu-na-krym-pogib-mirnyy-zhitel-i-esche-odin-poluchil-raneniya-1158265644.html

При ночной атаке ВСУ на Крым погиб мирный житель и еще один получил ранения

При ночной атаке ВСУ на Крым погиб мирный житель и еще один получил ранения - РИА Новости Крым, 05.08.2026

При ночной атаке ВСУ на Крым погиб мирный житель и еще один получил ранения

Один человек погиб и еще один пострадал в ходе ночной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T12:20

2026-08-05T12:20

2026-08-05T12:37

крым

срочные новости крыма

сергей аксенов

атаки всу на крым

происшествия

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_74e205a79ce96eee54ea7dcd09e65c7e.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще один пострадал в ходе ночной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Глава республики заверил, что вся необходимая помощь будет оказана. И призвал крымчан сохранять бдительность, доверять только официальным источникам информации.Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав граждан после атаки на регион. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего. Контроль за ситуацией осуществляет исполняющий обязанности прокурора республики Дмитрий Егоров, проинформировали в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, срочные новости крыма, сергей аксенов, атаки всу на крым, происшествия, новости крыма