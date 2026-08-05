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При ночной атаке ВСУ на Крым погиб мирный житель и еще один получил ранения
При ночной атаке ВСУ на Крым погиб мирный житель и еще один получил ранения - РИА Новости Крым, 05.08.2026
При ночной атаке ВСУ на Крым погиб мирный житель и еще один получил ранения
Один человек погиб и еще один пострадал в ходе ночной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T12:20
2026-08-05T12:20
2026-08-05T12:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще один пострадал в ходе ночной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Глава республики заверил, что вся необходимая помощь будет оказана. И призвал крымчан сохранять бдительность, доверять только официальным источникам информации.Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав граждан после атаки на регион. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего. Контроль за ситуацией осуществляет исполняющий обязанности прокурора республики Дмитрий Егоров, проинформировали в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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При ночной атаке ВСУ на Крым погиб мирный житель и еще один получил ранения
Аксенов: при ночной атаке ВСУ на Крым погиб мирный житель и еще один получил ранения
12:20 05.08.2026 (обновлено: 12:37 05.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще один пострадал в ходе ночной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"К сожалению, в результате ночной атаки на республику погиб мирный житель, еще один человек получил ранения. Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшему", - сообщил он.
Глава республики заверил, что вся необходимая помощь будет оказана. И призвал крымчан сохранять бдительность, доверять только официальным источникам информации.
Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав граждан после атаки на регион. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего. Контроль за ситуацией осуществляет исполняющий обязанности прокурора республики Дмитрий Егоров, проинформировали в надзорном ведомстве.
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