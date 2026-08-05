Рейтинг@Mail.ru
При ночной атаке ВСУ на Крым погиб мирный житель и еще один получил ранения - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260805/pri-nochnoy-atake-vsu-na-krym-pogib-mirnyy-zhitel-i-esche-odin-poluchil-raneniya-1158265644.html
При ночной атаке ВСУ на Крым погиб мирный житель и еще один получил ранения
При ночной атаке ВСУ на Крым погиб мирный житель и еще один получил ранения - РИА Новости Крым, 05.08.2026
При ночной атаке ВСУ на Крым погиб мирный житель и еще один получил ранения
Один человек погиб и еще один пострадал в ходе ночной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T12:20
2026-08-05T12:37
крым
срочные новости крыма
сергей аксенов
атаки всу на крым
происшествия
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_74e205a79ce96eee54ea7dcd09e65c7e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще один пострадал в ходе ночной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Глава республики заверил, что вся необходимая помощь будет оказана. И призвал крымчан сохранять бдительность, доверять только официальным источникам информации.Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав граждан после атаки на регион. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего. Контроль за ситуацией осуществляет исполняющий обязанности прокурора республики Дмитрий Егоров, проинформировали в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_c49fe3561cbaa3c6673b5c07e071b351.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, срочные новости крыма, сергей аксенов, атаки всу на крым, происшествия, новости крыма
При ночной атаке ВСУ на Крым погиб мирный житель и еще один получил ранения

Аксенов: при ночной атаке ВСУ на Крым погиб мирный житель и еще один получил ранения

12:20 05.08.2026 (обновлено: 12:37 05.08.2026)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще один пострадал в ходе ночной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"К сожалению, в результате ночной атаки на республику погиб мирный житель, еще один человек получил ранения. Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшему", - сообщил он.
Глава республики заверил, что вся необходимая помощь будет оказана. И призвал крымчан сохранять бдительность, доверять только официальным источникам информации.
Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав граждан после атаки на регион. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего. Контроль за ситуацией осуществляет исполняющий обязанности прокурора республики Дмитрий Егоров, проинформировали в надзорном ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
КрымСрочные новости КрымаСергей АксеновАтаки ВСУ на КрымПроисшествияНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:36Над Севастополем уничтожены 4 БПЛА - что известно
13:26Назначен командующий Войсками беспилотных систем ВС РФ
13:25Российская армия освободила еще два населенных пункта в Запорожской и Сумской областях
13:18Меры поддержки туристической отрасли в Крыму прописали в законе
13:08Путин сменил глав группировок "Центр" и "Восток"
12:52Отбой воздушной тревоги в Севастополе
12:52Службы тыла Минобороны РФ возглавит Валерий Солодчук
12:40Преобразования в армии: в Минобороны рассказали о причинах увеличения штата ВС РФ
12:38ВТБ продолжает финансирование строительства жилья в Крыму
12:33Новак рассказал о ситуации с поставками топлива
12:20При ночной атаке ВСУ на Крым погиб мирный житель и еще один получил ранения
12:16Воздушная тревога объявлена в Севастополе в третий раз за день
12:08На Крымском мосту начала расти очередь
11:47Пожар начался в промзоне Уфы после атаки ВСУ – что известно
11:42Золото и бронзу завоевали российские прыгуны в воду на чемпионате Европы
11:30В Севастополе отменили воздушную тревогу
11:23Мужчину осудили на 25 лет за попытку подрыва члена одной из руководящих партий страны
11:02Севастополь отражает очередной удар ВСУ
10:55В ДНР одобрено строительство 2,7 млн "квадратов" жилья
10:48Морской бой: почему Россия должна поменять статус Одессы
Лента новостейМолния