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Преобразования в армии: в Минобороны рассказали о причинах увеличения штата ВС РФ

Преобразования в армии: в Минобороны рассказали о причинах увеличения штата ВС РФ - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Преобразования в армии: в Минобороны рассказали о причинах увеличения штата ВС РФ

Для поэтапного формирования отдельных военно-строительных подразделений увеличена штатная численность Вооруженных сил РФ на 27 000 человек. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T12:40

2026-08-05T12:40

2026-08-05T12:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Для поэтапного формирования отдельных военно-строительных подразделений увеличена штатная численность Вооруженных сил РФ на 27 000 человек. Об этом сообщили в Минобороны России.С этой целью штатную численность Вооруженных сил России увеличили на 27 000 человек.Отмечается, что первыми задачами для формируемых военно-строительных подразделений станет возведение приоритетных и стратегических объектов в интересах армии на всей территории страны.Для подготовки высококлассных специалистов по инженерным специальностям воссоздан Военный инженерно-технический университет Минобороны России, в котором с 1 сентября 2026 года начнется подготовка и переподготовка офицеров.В конце июля президент РФ Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил страны в 2,4 миллиона человек, увеличив количество военнослужащих в ВС РФ на 25 тысяч человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Коллегия Минобороны обсудила модернизацию Вооруженных сил РоссииВ армии России подготовят 70 тысяч операторов БПЛА в 2026 годуБелоусов назвал приоритеты председательства России в ОДКБ

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