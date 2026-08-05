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Пожар вспыхнул в институте по управлению полетом МКС – что известно
Пожар вспыхнул в институте по управлению полетом МКС – что известно - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Пожар вспыхнул в институте по управлению полетом МКС – что известно
В среду днем пожар вспыхнул в одном из корпусов Центрального научно-исследовательского института машиностроения в Королеве. На данный момент возгорание... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T17:24
2026-08-05T17:24
2026-08-05T17:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В среду днем пожар вспыхнул в одном из корпусов Центрального научно-исследовательского института машиностроения в Королеве. На данный момент возгорание локализовано. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.Отмечается, что пожарная сигнализация сработала 5 августа в 12:58. Сейчас огнеборцы продолжают тушение огня, возгорание локализовано. На месте создан оперативный штаб, причины произошедшего будут установлены после ликвидации возгорания. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Пожар вспыхнул в институте по управлению полетом МКС – что известно
В Подмосковье горит корпус Центрального научно-исследовательского института машиностроения
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В среду днем пожар вспыхнул в одном из корпусов Центрального научно-исследовательского института машиностроения в Королеве. На данный момент возгорание локализовано. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
Отмечается, что пожарная сигнализация сработала 5 августа в 12:58.
"В ходе проверки было обнаружено задымление в подвальной части корпуса. Незамедлительно была проведена эвакуация работников. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты, которые приступили к ликвидации возгорания", - говорится в сообщении.
Сейчас огнеборцы продолжают тушение огня, возгорание локализовано.
На месте создан оперативный штаб, причины произошедшего будут установлены после ликвидации возгорания.
"Угрозы людям нет, управление полетом российского сегмента Международной космической станции находится под контролем специалистов", - заверили в Роскосмосе.
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