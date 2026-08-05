https://crimea.ria.ru/20260805/pozhar-vspykhnul-v-institute-po-upravleniyu-poletom-mks--chto-izvestno-1158276733.html

Пожар вспыхнул в институте по управлению полетом МКС – что известно

Пожар вспыхнул в институте по управлению полетом МКС – что известно - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Пожар вспыхнул в институте по управлению полетом МКС – что известно

В среду днем пожар вспыхнул в одном из корпусов Центрального научно-исследовательского института машиностроения в Королеве. На данный момент возгорание... РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T17:24

2026-08-05T17:24

2026-08-05T17:24

роскосмос

пожар

происшествия

новости

московская область

подмосковье

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/05/1158276613_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_70d5607cbdbb39e474db8f58c2793b1b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В среду днем пожар вспыхнул в одном из корпусов Центрального научно-исследовательского института машиностроения в Королеве. На данный момент возгорание локализовано. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.Отмечается, что пожарная сигнализация сработала 5 августа в 12:58. Сейчас огнеборцы продолжают тушение огня, возгорание локализовано. На месте создан оперативный штаб, причины произошедшего будут установлены после ликвидации возгорания. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

московская область

подмосковье

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, пожар, происшествия, новости, московская область, подмосковье