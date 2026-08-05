https://crimea.ria.ru/20260805/pozhar-nachalsya-v-promzone-ufy-posle-ataki-vsu--chto-izvestno-1158263532.html

Пожар начался в промзоне Уфы после атаки ВСУ – что известно

Пожар начался в промзоне Уфы после атаки ВСУ – что известно - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Пожар начался в промзоне Уфы после атаки ВСУ – что известно

Пожар в промзоне Уфы произошел после атаки ВСУ, мобильные лаборатории контролируют экологическую обстановку. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T11:47

2026-08-05T11:47

2026-08-05T11:47

уфа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Пожар в промзоне Уфы произошел после атаки ВСУ, мобильные лаборатории контролируют экологическую обстановку. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.Он также опроверг информационные вбросы о том, что из-за этого воздух в Уфе якобы отравлен."Поводов для волнения нет. Мобильные лаборатории контролируют экологическую обстановку", – заявил Хабиров.За минувшую ночь над регионами России, в том числе над Крымом, ликвидировали 475 украинских дронов, сообщали ранее в Министерстве обороны России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь отражает очередной удар ВСУРазрушения и пожар: БПЛА атаковали складской комплекс под ВладимиромТри человека погибли и двое ранены после удара ВСУ по Удмуртии

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башкирия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфа, башкирия, атаки всу, новости сво, пожар, новости