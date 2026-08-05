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Пожар начался в промзоне Уфы после атаки ВСУ – что известно - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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Пожар начался в промзоне Уфы после атаки ВСУ – что известно
Пожар начался в промзоне Уфы после атаки ВСУ – что известно - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Пожар начался в промзоне Уфы после атаки ВСУ – что известно
Пожар в промзоне Уфы произошел после атаки ВСУ, мобильные лаборатории контролируют экологическую обстановку. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T11:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Пожар в промзоне Уфы произошел после атаки ВСУ, мобильные лаборатории контролируют экологическую обстановку. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.Он также опроверг информационные вбросы о том, что из-за этого воздух в Уфе якобы отравлен."Поводов для волнения нет. Мобильные лаборатории контролируют экологическую обстановку", – заявил Хабиров.За минувшую ночь над регионами России, в том числе над Крымом, ликвидировали 475 украинских дронов, сообщали ранее в Министерстве обороны России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь отражает очередной удар ВСУРазрушения и пожар: БПЛА атаковали складской комплекс под ВладимиромТри человека погибли и двое ранены после удара ВСУ по Удмуртии
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РИА Новости Крым
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уфа, башкирия, атаки всу, новости сво, пожар, новости
Пожар начался в промзоне Уфы после атаки ВСУ – что известно

В Уфе мониторят экологическую обстановку из-за пожара в промзоне после атаки ВСУ – власти

11:47 05.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Пожар в промзоне Уфы произошел после атаки ВСУ, мобильные лаборатории контролируют экологическую обстановку. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.
"Отбили очередную террористическую атаку на наши предприятия. Обломки БПЛА упали в уфимской промзоне. Сейчас здесь тушат пожар. Главное, что никто не погиб и не пострадал", - написал глава республики в своем канале в МАКС.
Он также опроверг информационные вбросы о том, что из-за этого воздух в Уфе якобы отравлен.
"Поводов для волнения нет. Мобильные лаборатории контролируют экологическую обстановку", – заявил Хабиров.
За минувшую ночь над регионами России, в том числе над Крымом, ликвидировали 475 украинских дронов, сообщали ранее в Министерстве обороны России.
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