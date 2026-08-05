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Под Керчью археологи нашли младенческую жертву Зевсу - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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Под Керчью археологи нашли младенческую жертву Зевсу
Под Керчью археологи нашли младенческую жертву Зевсу - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Под Керчью археологи нашли младенческую жертву Зевсу
Жертвенное младенческое захоронение обнаружили археологи Артезианской археологической экспедиции, которая вот уже 40-й сезон каждое лето разворачивается под... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T19:51
2026-08-05T19:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Жертвенное младенческое захоронение обнаружили археологи Артезианской археологической экспедиции, которая вот уже 40-й сезон каждое лето разворачивается под Керчью на месте эллинского города Артезиан. Это стало уникальной находкой, сообщили ученые на официальной странице экспедиции в социальной сети.Ученые считают, что находка – это сакральная жертва Зевсу. Также уточняется, что ребенок, погребенный под алтарем, предположительно страдал гидроцефалией, что можно определить по форме черепа, отличительной от нормальной.Также экспедиция продолжает и другие работы. В частности, ведутся исследования траншей выборок крепостных стен поздней цитадели и нивелировочного слоя севернее южной крепостной стены, доследуется пифосное хранилище внутри казарменных помещений с десятком ям из-под сосудов."Подходим планомерно на насыпи ранних террас, синхронные цитадели Фарнака, с большими сбросами горелого грунта из расположенного здесь гончарного горна. Слои пожара боспоро-римской осени 46 года их перекрывали и не оказались столько мощными, как бы нам хотелось. Но крайне интересен слой сбросов костей крупного рогатого скота, где есть и черепа животных, лопатки, крупные тазовые кости лошадей и крупного рогатого скота в золисто-сырцовом слое", - пишут археологи.Эти кости, предполагают археологи, также жертвенных животных, и связаны с существованием у стены ранней цитадели алтаря, который был сдан в заповедник вместе с плитой фундамента в 2013-2014 годах.Также активно продолжается консервации стен дворца Митридата Евпатора Диониса, часть которых уже готовы как объект для музеефикации в рамках историко-археологического парка "Заповедное урочище Артезиан", добавили археологи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Раскопки городища Артезиан в Крыму: археологи сделали уникальные открытияАрхеологи обнаружили в горах "квартал хоббитов"Профессиональные песни крымских археологов
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крым, керчь, крым в истории: секреты, факты, фото, археология в крыму, археология, раскопки
Под Керчью археологи нашли младенческую жертву Зевсу

Под Керчью археологи нашли доисторическое жертвенное захоронение младенца Зевсу

19:51 05.08.2026
 
© Фото предоставлены Артезианской археологической экспедицииПод Керчью археологи нашли младенческую жертву Зевсу
Под Керчью археологи нашли младенческую жертву Зевсу
© Фото предоставлены Артезианской археологической экспедиции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Жертвенное младенческое захоронение обнаружили археологи Артезианской археологической экспедиции, которая вот уже 40-й сезон каждое лето разворачивается под Керчью на месте эллинского города Артезиан. Это стало уникальной находкой, сообщили ученые на официальной странице экспедиции в социальной сети.

"Долгожданная сенсация на 40-летие: жертвенное погребение младенца или даже двух (близнецов) под алтарным столиком, вмурованным в основание фундамента северной стены храма Зевса Генарха и Сотера. Датировка: объекта: до 63 года до н. э", - отметили археологи.

Ученые считают, что находка – это сакральная жертва Зевсу. Также уточняется, что ребенок, погребенный под алтарем, предположительно страдал гидроцефалией, что можно определить по форме черепа, отличительной от нормальной.
© Фото предоставлены Артезианской археологической экспедицииПод Керчью археологи нашли младенческую жертву Зевсу
Под Керчью археологи нашли младенческую жертву Зевсу
© Фото предоставлены Артезианской археологической экспедиции
Под Керчью археологи нашли младенческую жертву Зевсу
Также экспедиция продолжает и другие работы. В частности, ведутся исследования траншей выборок крепостных стен поздней цитадели и нивелировочного слоя севернее южной крепостной стены, доследуется пифосное хранилище внутри казарменных помещений с десятком ям из-под сосудов.
"Подходим планомерно на насыпи ранних террас, синхронные цитадели Фарнака, с большими сбросами горелого грунта из расположенного здесь гончарного горна. Слои пожара боспоро-римской осени 46 года их перекрывали и не оказались столько мощными, как бы нам хотелось. Но крайне интересен слой сбросов костей крупного рогатого скота, где есть и черепа животных, лопатки, крупные тазовые кости лошадей и крупного рогатого скота в золисто-сырцовом слое", - пишут археологи.
© Фото предоставлены Артезианской археологической экспедицииПод Керчью археологи нашли младенческую жертву Зевсу
Под Керчью археологи нашли младенческую жертву Зевсу
© Фото предоставлены Артезианской археологической экспедиции
Под Керчью археологи нашли младенческую жертву Зевсу
Эти кости, предполагают археологи, также жертвенных животных, и связаны с существованием у стены ранней цитадели алтаря, который был сдан в заповедник вместе с плитой фундамента в 2013-2014 годах.
Также активно продолжается консервации стен дворца Митридата Евпатора Диониса, часть которых уже готовы как объект для музеефикации в рамках историко-археологического парка "Заповедное урочище Артезиан", добавили археологи.
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