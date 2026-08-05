https://crimea.ria.ru/20260805/pervyy-morskoy-parad-smotr-v-rossii--infografika-1148481259.html

Первый морской парад-смотр в России – инфографика

Первый морской парад-смотр в России – инфографика - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Первый морской парад-смотр в России – инфографика

5 августа 1699 года в Таганроге Петр I устроил первый смотр-парад Военно-морского флота и его первые маневры. РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T09:34

2026-08-05T09:34

2026-08-05T08:30

инфографика

история

армия и флот

петр i

память

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. 5 августа 1699 года в Таганроге Петр I устроил первый смотр-парад Военно-морского флота и его первые маневры.В 1698 году Петр I находился в Англии с целью изучения теоретических оснований науки кораблестроения. Здесь он впервые увидел морской парад и маневры флота, и это произвело на молодого правителя неизгладимое впечатление. Царь-реформатор решил перенять эту традицию для тогда еще только строящегося русского флота.Морские парады и сегодня остаются одной из старинных традиций, особо чтимых на флоте.Подробнее о первом морском параде-смотре в России – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, армия и флот, петр i, инфографика, память