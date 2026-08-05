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Пентагон готовит новую ядерную стратегию против России и Китая - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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Пентагон готовит новую ядерную стратегию против России и Китая
Пентагон готовит новую ядерную стратегию против России и Китая - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Пентагон готовит новую ядерную стратегию против России и Китая
Пентагон готовит новую ядерную стратегию США с упором на вероятное применение тактического оружия пониженной дальности в случае войны с Россией или Китаем. Об... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T15:19
2026-08-05T15:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Пентагон готовит новую ядерную стратегию США с упором на вероятное применение тактического оружия пониженной дальности в случае войны с Россией или Китаем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.Также предлагается расширить полномочия президента США Дональда Трампа в области ядерного применения с целью усилить ядерное сдерживание и не допустить применения такого вида вооружений со стороны КНР или РФ.Пентагон ранее опубликовал доклад о стратегии национальной обороны США. Россия в документе фигурирует как "постоянная, но управляемая угроза для восточного фланга НАТО". Также отмечается, что РФ по-прежнему имеет значительные военные и промышленные резервы и демонстрирует готовность вести затяжную войну у своих границ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Пентагоне сделали заявление о войне с Россией и целях СШАПентагон начал ревизию американских войск в ЕвропеВ Крыму оценили слова Трампа о способности США вести войны вечно
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сша, в мире, пентагон, ядерное оружие, новости, россия, китай
Пентагон готовит новую ядерную стратегию против России и Китая

Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию на случай войны с Китаем или Россией – СМИ

15:19 05.08.2026
 
© © AP Photo/ Charles Dharapak, File / Перейти в фотобанкПентагон
Пентагон
© © AP Photo/ Charles Dharapak, File
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Пентагон готовит новую ядерную стратегию США с упором на вероятное применение тактического оружия пониженной дальности в случае войны с Россией или Китаем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.
"Главный стратег министерства обороны (Элбридж Колби - ред.) разрабатывает новую ядерную стратегию США, в которой делается акцент на возможное применение тактического оружия пониженной дальности в случае региональной войны с Китаем или Россией", – говорится в сообщении.
Также предлагается расширить полномочия президента США Дональда Трампа в области ядерного применения с целью усилить ядерное сдерживание и не допустить применения такого вида вооружений со стороны КНР или РФ.
Пентагон ранее опубликовал доклад о стратегии национальной обороны США. Россия в документе фигурирует как "постоянная, но управляемая угроза для восточного фланга НАТО". Также отмечается, что РФ по-прежнему имеет значительные военные и промышленные резервы и демонстрирует готовность вести затяжную войну у своих границ.
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