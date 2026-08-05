https://crimea.ria.ru/20260805/pentagon-gotovit-novuyu-yadernuyu-strategiyu-protiv-rossii-i-kitaya-1158271734.html

Пентагон готовит новую ядерную стратегию против России и Китая

Пентагон готовит новую ядерную стратегию против России и Китая - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Пентагон готовит новую ядерную стратегию против России и Китая

Пентагон готовит новую ядерную стратегию США с упором на вероятное применение тактического оружия пониженной дальности в случае войны с Россией или Китаем. Об... РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T15:19

2026-08-05T15:19

2026-08-05T15:19

сша

в мире

пентагон

ядерное оружие

новости

россия

китай

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110296/92/1102969224_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_327df1f24b5d5c893c9839ea8046df53.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Пентагон готовит новую ядерную стратегию США с упором на вероятное применение тактического оружия пониженной дальности в случае войны с Россией или Китаем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.Также предлагается расширить полномочия президента США Дональда Трампа в области ядерного применения с целью усилить ядерное сдерживание и не допустить применения такого вида вооружений со стороны КНР или РФ.Пентагон ранее опубликовал доклад о стратегии национальной обороны США. Россия в документе фигурирует как "постоянная, но управляемая угроза для восточного фланга НАТО". Также отмечается, что РФ по-прежнему имеет значительные военные и промышленные резервы и демонстрирует готовность вести затяжную войну у своих границ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Пентагоне сделали заявление о войне с Россией и целях СШАПентагон начал ревизию американских войск в ЕвропеВ Крыму оценили слова Трампа о способности США вести войны вечно

сша

россия

китай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, в мире, пентагон, ядерное оружие, новости, россия, китай