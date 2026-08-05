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Партии получили места в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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Партии получили места в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму
Партии получили места в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Партии получили места в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму
ЦИК России провела жеребьевку по определению порядка размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене по выборам в Госдуму. Об... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T16:10
2026-08-05T16:10
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. ЦИК России провела жеребьевку по определению порядка размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене по выборам в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости.В жеребьевке приняли участие представители всех 11 партий, федеральные списки кандидатов которых зарегистрированы на предстоящие выборы. Представители партий доставали шары из лототрона в порядке регистрации федеральных списков политический партий.Первый номер в бюллетене оказался у "Единой России", второй – у партии "Яблоко", третий – у ЛДПР.Под номером четыре в бюллетене будет представлена Партия прямой демократии. Следом идут "Зеленые", "Справедливая Россия" и "Родина".Номера с восьмого по одиннадцатый в избирательном бюллетене заняли КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди".Выборы в Госдуму IX созыва пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября 2026 года. Избрание депутатов ГД проводятся по смешанной избирательной системе. В нижнюю палату будут избраны 450 парламентариев: 225 — по партийным спискам и 225 — по одномандатным округам. Право участвовать в нынешних выборах имеют 17 политических партий. Голосование пройдет во всех 89 регионах России. Впервые в выборах в Госдуму примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участвовать в выборах дистанционно – в Крыму стартовал прием заявлений Мэр Ялты будет баллотироваться в Госдуму России Выборы в Крыму: как обеспечат безопасность на избирательных участках
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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центризбирком (цик рф), выборы, государственная дума рф, общество, политика, россия
Партии получили места в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму

ЦИК путем жеребьевки определил номера партий в бюллетене на выборах в Госдуму

16:10 05.08.2026
 
© РИА Новости КрымВыборы в Крыму
Выборы в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. ЦИК России провела жеребьевку по определению порядка размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене по выборам в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости.
В жеребьевке приняли участие представители всех 11 партий, федеральные списки кандидатов которых зарегистрированы на предстоящие выборы. Представители партий доставали шары из лототрона в порядке регистрации федеральных списков политический партий.
Первый номер в бюллетене оказался у "Единой России", второй – у партии "Яблоко", третий – у ЛДПР.
Под номером четыре в бюллетене будет представлена Партия прямой демократии. Следом идут "Зеленые", "Справедливая Россия" и "Родина".
Номера с восьмого по одиннадцатый в избирательном бюллетене заняли КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди".
Выборы в Госдуму IX созыва пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября 2026 года. Избрание депутатов ГД проводятся по смешанной избирательной системе. В нижнюю палату будут избраны 450 парламентариев: 225 — по партийным спискам и 225 — по одномандатным округам. Право участвовать в нынешних выборах имеют 17 политических партий. Голосование пройдет во всех 89 регионах России. Впервые в выборах в Госдуму примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Выборы в Крыму: как обеспечат безопасность на избирательных участках
 
Центризбирком (ЦИК РФ)ВыборыГосударственная Дума РФОбществоПолитикаРоссия
 
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