https://crimea.ria.ru/20260805/partii-poluchili-mesta-v-izbiratelnom-byulletene-na-vyborakh-v-gosdumu-1158273789.html

Партии получили места в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму

Партии получили места в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Партии получили места в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму

ЦИК России провела жеребьевку по определению порядка размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене по выборам в Госдуму. Об... РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T16:10

2026-08-05T16:10

2026-08-05T16:10

центризбирком (цик рф)

выборы

государственная дума рф

общество

политика

россия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140200807_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_35eea6ce15598e95bdc1bd22d6181294.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. ЦИК России провела жеребьевку по определению порядка размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене по выборам в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости.В жеребьевке приняли участие представители всех 11 партий, федеральные списки кандидатов которых зарегистрированы на предстоящие выборы. Представители партий доставали шары из лототрона в порядке регистрации федеральных списков политический партий.Первый номер в бюллетене оказался у "Единой России", второй – у партии "Яблоко", третий – у ЛДПР.Под номером четыре в бюллетене будет представлена Партия прямой демократии. Следом идут "Зеленые", "Справедливая Россия" и "Родина".Номера с восьмого по одиннадцатый в избирательном бюллетене заняли КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди".Выборы в Госдуму IX созыва пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября 2026 года. Избрание депутатов ГД проводятся по смешанной избирательной системе. В нижнюю палату будут избраны 450 парламентариев: 225 — по партийным спискам и 225 — по одномандатным округам. Право участвовать в нынешних выборах имеют 17 политических партий. Голосование пройдет во всех 89 регионах России. Впервые в выборах в Госдуму примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участвовать в выборах дистанционно – в Крыму стартовал прием заявлений Мэр Ялты будет баллотироваться в Госдуму России Выборы в Крыму: как обеспечат безопасность на избирательных участках

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центризбирком (цик рф), выборы, государственная дума рф, общество, политика, россия