Рейтинг@Mail.ru
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260805/otboy-vozdushnoy-trevogi-v-sevastopole-1158189317.html
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
В Севастополе дали отбой воздушной тревоги и выключили сирены. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T00:06
2026-08-05T00:07
севастополь
новости севастополя
срочные новости крыма
крым
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/10/1157695575_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_b55980fcedb14d507ceace08cbc94d63.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе дали отбой воздушной тревоги и выключили сирены. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев.Сирены в городе включили в 21:54. Опасность сохранялась больше двух часов.Воздушную тревогу начали объявлять в Севастополе еще в сентябре 2023 года после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году на полуострове ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 губернатор Севастополя предупредил об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы. Так, теперь сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – звучит трижды, а затем прекращается.Решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГи). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.В Крыму, начиная с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/10/1157695575_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_9c6b77e9a628ad5ae2b742ee64046b1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе

Воздушная тревога в Севастополе отменена

00:06 05.08.2026 (обновлено: 00:07 05.08.2026)
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги
Отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе дали отбой воздушной тревоги и выключили сирены. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев.
Сирены в городе включили в 21:54. Опасность сохранялась больше двух часов.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал он в МАКС, предупреждая, что угроза атаки миновала.
Воздушную тревогу начали объявлять в Севастополе еще в сентябре 2023 года после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году на полуострове ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026 губернатор Севастополя предупредил об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы. Так, теперь сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – звучит трижды, а затем прекращается.
Решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГи). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.
С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.
В Крыму, начиная с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СевастопольНовости СевастополяСрочные новости КрымаКрымМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяВоздушная тревога в Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:06Отбой воздушной тревоги в Севастополе
00:01Жара в Крыму: чего ждать от погоды в среду
00:00Какой сегодня праздник: 5 августа
22:52Задержание агентов СБУ в Крыму и покушение на главу нового региона: главное
22:26В Крыму аномальная жара – как оптимизировать работу кондиционера
22:04Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника
21:54В Севастополе звучит воздушная тревога
21:47Крым стал визитной карточкой климатических изменений в России – эксперт
21:32В Крыму от клещевого энцефалита привились более 6850 человек
21:24В Севастополь возвращается высокая пожароопасность
21:11В Севастополе внесли изменения в работу "Социального такси"
21:01Крымские школьники отправятся в путешествие мечты
20:51В Севастополе в среду все марки топлива будут в свободной продаже
20:39Над Черным морем отработала ПВО
20:3718 взрослых и трое детей остаются в больницах после атаки в Геленджике
20:32Приставал к детям на игровой площадке: в Симферополе задержан мужчина
20:2231 житель – 31 миллион: в Крыму подвели итоги "работы" мошенников за неделю
20:03В России появится мониторинг цен на продукты
19:48В Севастополе в среду бизнесу ограничат потребление электричества до вечера
19:33Качество и цвет – главные критерии в выборе школьной формы в этом году
Лента новостейМолния