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Отбой воздушной тревоги прозвучал в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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Отбой воздушной тревоги прозвучал в Севастополе
Отбой воздушной тревоги прозвучал в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Отбой воздушной тревоги прозвучал в Севастополе
В Севастополе отменили режим воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T22:13
2026-08-05T22:13
севастополь
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михаил развожаев
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воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили режим воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала. Местным жителям во время угрозы необходимо найти укрытие и не приближаться к окнам.Тревогу в городе объявляли уже дважды за утро. По информации Развожаева, работали ПВО и мобильные огневые группы. Ранее глава региона предупредил, что в Севастополе есть опасность атаки безэкипажных катеров.С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.В Крыму, начиная с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Отбой воздушной тревоги прозвучал в Севастополе

В Севастополе отбой воздушной тревоги

22:13 05.08.2026
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили режим воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги" – написал губернатор в своем канале в МАКС.
На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала. Местным жителям во время угрозы необходимо найти укрытие и не приближаться к окнам.
Тревогу в городе объявляли уже дважды за утро. По информации Развожаева, работали ПВО и мобильные огневые группы. Ранее глава региона предупредил, что в Севастополе есть опасность атаки безэкипажных катеров.
С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.
В Крыму, начиная с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СевастопольНовости СевастополяСрочные новости КрымаКрымМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяВоздушная тревога в Севастополе
 
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