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Отбой ракетной опасности в Крыму - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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Отбой ракетной опасности в Крыму
Отбой ракетной опасности в Крыму - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Отбой ракетной опасности в Крыму
В Крыму отменена угроза ракетной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T08:27
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гу мчс рф по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В Крыму отменена угроза ракетной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, ракетная опасность, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, гу мчс рф по республике крым
Отбой ракетной опасности в Крыму

В Крыму объявили отбой ракетной опасности

08:27 05.08.2026
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым, Евпатория
Регионы России. Крым, Евпатория - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В Крыму отменена угроза ракетной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.
"Отбой ракетной опасности в Республике Крым", – сказано в сообщении.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
КрымНовости КрымаРакетная опасностьАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
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