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Обесточены насосы: более 30 населенных пунктов на востоке Крыма остались без воды - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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Обесточены насосы: более 30 населенных пунктов на востоке Крыма остались без воды
Обесточены насосы: более 30 населенных пунктов на востоке Крыма остались без воды - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Обесточены насосы: более 30 населенных пунктов на востоке Крыма остались без воды
Часть Кировского района Крыма в среду останется без воды из-за аварии на сетях энергоснабжения. Также ограничения коснутся части жителей Симферополя, Феодосии,... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T08:52
2026-08-05T08:52
вода крыма
кировский район крыма
феодосия
симферополь
бахчисарайский район
джанкойский район
отключение воды в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Часть Кировского района Крыма в среду останется без воды из-за аварии на сетях энергоснабжения. Также ограничения коснутся части жителей Симферополя, Феодосии, Джанкойского и Бахчисарайского районов. Об этом информирует пресс-служба предприяти "Вода Крыма".По данным предприятия, наибольшее число потребителей останутся в среду без воды в Кировском районе из-за аварий на сетях "Крымэнерго" и отсутствия электроэнергии. В частности, без света населенные пункты Старый Крым, Кировское, Абрикосовка, Бабенково, Кринички, Матросовка, Владиславовка, Журавки, Новопокровка, Золотое Поле, Льговское, Добролюбовка, Долинное, Пруды, Партизаны, Первомайское, Жемчужина Крыма, Изобильное, Изюмовка, Отважное, Садовое, Приветное, Айвазовское, Синицыно, Васильковое, Красновка, Токарево, Шубино, Яркое Поле, Красносельское, Ореховка, Софиевка, Трудолюбовка.Кроме того, без воды феодосийский поселок Приморский – район Башня. Также в Симферополе воды не будет до полудня в массиве "Живописное", в Бахчисарайском районе до 17 часов без воды частично село Холмовка, в Джанкойском районе до 16:00 в Новопокровке будут дезинфицировать сети.В Керчи ранее отменили запланированное на 5-7 августа ограничение водоснабжения, сообщал исполняющий обязанности главы администрации города Иван Кошель.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Завод "Таврида" безвозмездно передает питьевую воду для нуждающихсяНа севере Крыма будут дезинфицировать скважины и сети водоснабженияКак обесточенный Джанкой снабжается водой
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феодосия
симферополь
бахчисарайский район
джанкойский район
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вода крыма, кировский район крыма, феодосия, симферополь, бахчисарайский район, джанкойский район, отключение воды в крыму
Обесточены насосы: более 30 населенных пунктов на востоке Крыма остались без воды

В Крыму из-за обесточенных насосов без воды остались более 30 населенных пунктов

08:52 05.08.2026
 
© РИА Новости КрымРеконструкция разводящих сетей
Реконструкция разводящих сетей - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Часть Кировского района Крыма в среду останется без воды из-за аварии на сетях энергоснабжения. Также ограничения коснутся части жителей Симферополя, Феодосии, Джанкойского и Бахчисарайского районов. Об этом информирует пресс-служба предприяти "Вода Крыма".
"5 августа в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение", – предупредили в компании.
По данным предприятия, наибольшее число потребителей останутся в среду без воды в Кировском районе из-за аварий на сетях "Крымэнерго" и отсутствия электроэнергии. В частности, без света населенные пункты Старый Крым, Кировское, Абрикосовка, Бабенково, Кринички, Матросовка, Владиславовка, Журавки, Новопокровка, Золотое Поле, Льговское, Добролюбовка, Долинное, Пруды, Партизаны, Первомайское, Жемчужина Крыма, Изобильное, Изюмовка, Отважное, Садовое, Приветное, Айвазовское, Синицыно, Васильковое, Красновка, Токарево, Шубино, Яркое Поле, Красносельское, Ореховка, Софиевка, Трудолюбовка.
Кроме того, без воды феодосийский поселок Приморский – район Башня. Также в Симферополе воды не будет до полудня в массиве "Живописное", в Бахчисарайском районе до 17 часов без воды частично село Холмовка, в Джанкойском районе до 16:00 в Новопокровке будут дезинфицировать сети.
В Керчи ранее отменили запланированное на 5-7 августа ограничение водоснабжения, сообщал исполняющий обязанности главы администрации города Иван Кошель.
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Вода КрымаКировский район КрымаФеодосияСимферопольБахчисарайский районДжанкойский районОтключение воды в Крыму
 
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