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Новак рассказал о ситуации с поставками топлива
Новак рассказал о ситуации с поставками топлива - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Новак рассказал о ситуации с поставками топлива
Поставки топлива аграриям продолжаются в соответствии с потребностями отрасли, сообщает пресс-служба правительства по итогам совещания по ситуации на топливном... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T12:33
2026-08-05T12:33
2026-08-05T12:36
александр новак
топливо
сельское хозяйство
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Поставки топлива аграриям продолжаются в соответствии с потребностями отрасли, сообщает пресс-служба правительства по итогам совещания по ситуации на топливном рынке. По информации пресс-службы правительства, особое внимание на совещании, под председательством вице-премьера Александра Новака, сосредоточили на снабжении топливом сельхозтоваропроизводителей и на поставках нефтепродуктов в рамках северного завоза. Кроме того, была рассмотрена ситуация на региональных рынках топлива в Тверской, Тамбовской, Новосибирской и Нижегородской областей, Алтайского края, а также республик Бурятия, Хакасия, Саха (Якутия) и Тыва. Отмечается, что ФАС продолжает контролировать ценообразование на топливном рынке в регионах. При необходимости принимаются соответствующие меры. Кроме того, Александр Новак поручил продолжать скоординированное взаимодействие всех органов власти по обеспечению внутреннего рынка топлива, мониторингу ценообразования и обеспечению бесперебойных поставок нефтепродуктов конечным потребителям. Ранее сообщалось о введении нового запрета на экспорт бензина, дизельного и судового топлива из России. До этого Новак заявил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер, однако в ряде регионов сохраняется напряженная ситуация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сохранить "здоровье" машины: как проверить качество бензина и дизеляВ Крыму ФСБ и МВД поймали незаконных торговцев топливомНа Крымском мосту вводят новые правила провоза топлива
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александр новак, топливо, сельское хозяйство, новости, россия, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
Новак рассказал о ситуации с поставками топлива
Топливо аграриям поставляется в соответствии с потребностями - Новак
12:33 05.08.2026 (обновлено: 12:36 05.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Поставки топлива аграриям продолжаются в соответствии с потребностями отрасли, сообщает пресс-служба правительства по итогам совещания по ситуации на топливном рынке.
По информации пресс-службы правительства, особое внимание на совещании, под председательством вице-премьера Александра Новака, сосредоточили на снабжении топливом сельхозтоваропроизводителей и на поставках нефтепродуктов в рамках северного завоза.
"Поставки топлива аграриям продолжаются в соответствии с потребностями отрасли. Транспортировка топлива в рамках северного завоза осуществляется по плану", - говорится в сообщении.
Кроме того, была рассмотрена ситуация на региональных рынках топлива в Тверской, Тамбовской, Новосибирской и Нижегородской областей, Алтайского края, а также республик Бурятия, Хакасия, Саха (Якутия) и Тыва.
Отмечается, что ФАС продолжает контролировать ценообразование на топливном рынке в регионах. При необходимости принимаются соответствующие меры.
Кроме того, Александр Новак поручил продолжать скоординированное взаимодействие всех органов власти по обеспечению внутреннего рынка топлива, мониторингу ценообразования и обеспечению бесперебойных поставок нефтепродуктов конечным потребителям.
Ранее сообщалось о введении нового запрета на экспорт бензина,
дизельного и судового топлива из России.
До этого Новак заявил
, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер, однако в ряде регионов сохраняется напряженная ситуация.
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