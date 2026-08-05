https://crimea.ria.ru/20260805/novak-rasskazal-o-situatsii-s-postavkami-topliva-1158266355.html

Новак рассказал о ситуации с поставками топлива

Новак рассказал о ситуации с поставками топлива - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Новак рассказал о ситуации с поставками топлива

Поставки топлива аграриям продолжаются в соответствии с потребностями отрасли, сообщает пресс-служба правительства по итогам совещания по ситуации на топливном... РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T12:33

2026-08-05T12:33

2026-08-05T12:36

александр новак

топливо

сельское хозяйство

новости

россия

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Поставки топлива аграриям продолжаются в соответствии с потребностями отрасли, сообщает пресс-служба правительства по итогам совещания по ситуации на топливном рынке. По информации пресс-службы правительства, особое внимание на совещании, под председательством вице-премьера Александра Новака, сосредоточили на снабжении топливом сельхозтоваропроизводителей и на поставках нефтепродуктов в рамках северного завоза. Кроме того, была рассмотрена ситуация на региональных рынках топлива в Тверской, Тамбовской, Новосибирской и Нижегородской областей, Алтайского края, а также республик Бурятия, Хакасия, Саха (Якутия) и Тыва. Отмечается, что ФАС продолжает контролировать ценообразование на топливном рынке в регионах. При необходимости принимаются соответствующие меры. Кроме того, Александр Новак поручил продолжать скоординированное взаимодействие всех органов власти по обеспечению внутреннего рынка топлива, мониторингу ценообразования и обеспечению бесперебойных поставок нефтепродуктов конечным потребителям. Ранее сообщалось о введении нового запрета на экспорт бензина, дизельного и судового топлива из России. До этого Новак заявил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер, однако в ряде регионов сохраняется напряженная ситуация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сохранить "здоровье" машины: как проверить качество бензина и дизеляВ Крыму ФСБ и МВД поймали незаконных торговцев топливомНа Крымском мосту вводят новые правила провоза топлива

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр новак, топливо, сельское хозяйство, новости, россия, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)