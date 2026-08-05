https://crimea.ria.ru/20260805/nazvan-maksimalnyy-razmer-bolnichnogo-v-2026-godu-1158259353.html

Назван максимальный размер больничного в 2026 году

Назван максимальный размер больничного в 2026 году - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Назван максимальный размер больничного в 2026 году

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в России в текущем году составляет 6 827,40 рублей в день. Об этом сообщили в Социальном фонде РФ. РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T10:17

2026-08-05T10:17

2026-08-05T10:17

социальный фонд россии

больничный

россия

новости

соцзащита

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в России в текущем году составляет 6 827,40 рублей в день. Об этом сообщили в Социальном фонде РФ.Отмечается, что при расчете больничного учитывается заработок за два предыдущих календарных года. При этом размер пособия не может быть меньше МРОТ за месяц – 27 093 рублей.В организации добавили, что подробную информацию о расчете больничного можно найти на портале госуслуг в разделе "Здоровье". Также информацию о пособии по временной нетрудоспособности можно найти по ссылке.Ранее в Соцфонде рассказали, как самозанятым крымчанам получить оплачиваемый больничный.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Две крымчанки со званием "Мать-героиня" ежемесячно получают 76 тысячВ Крыму более 1300 льготников получили путевки в санатории в этом годуКак оформить дополнительные выходные для родителей детей с инвалидностью

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2026

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социальный фонд россии, больничный, россия, новости, соцзащита