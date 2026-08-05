https://crimea.ria.ru/20260805/naznachen-komanduyuschiy-voyskami-bespilotnykh-sistem-vs-rf-1158268305.html

Назначен командующий Войсками беспилотных систем ВС РФ

Назначен командующий Войсками беспилотных систем ВС РФ - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Назначен командующий Войсками беспилотных систем ВС РФ

Войска беспилотных систем Вооруженных сил РФ возглавит Денис Лямин. Об этом заявил Верховный Главнокомандующий Владимир Путин на встрече с руководством... РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T13:26

2026-08-05T13:26

2026-08-05T13:26

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

беспилотные катера

армия и флот

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Войска беспилотных систем Вооруженных сил РФ возглавит Денис Лямин. Об этом заявил Верховный Главнокомандующий Владимир Путин на встрече с руководством Министерства обороны РФ.Все службы тыла Минобороны России будут сосредоточены в одних руках, на должность назначен Валерий Солодчук, сообщил также президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Минобороны. Кроме того, произведена замена командующих группировок "Центр" и "Восток".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Преобразования в армии: в Минобороны рассказали о причинах увеличения штата ВС РФВ армии России подготовят 70 тысяч операторов БПЛА в 2026 годуНародный фронт в Крыму будет учить операторов БПЛА

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы россии, министерство обороны рф, беспилотные катера, армия и флот, владимир путин (политик)