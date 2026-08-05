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Назначен командующий Войсками беспилотных систем ВС РФ - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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Назначен командующий Войсками беспилотных систем ВС РФ
Назначен командующий Войсками беспилотных систем ВС РФ - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Назначен командующий Войсками беспилотных систем ВС РФ
Войска беспилотных систем Вооруженных сил РФ возглавит Денис Лямин. Об этом заявил Верховный Главнокомандующий Владимир Путин на встрече с руководством... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T13:26
2026-08-05T13:26
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
беспилотные катера
армия и флот
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Войска беспилотных систем Вооруженных сил РФ возглавит Денис Лямин. Об этом заявил Верховный Главнокомандующий Владимир Путин на встрече с руководством Министерства обороны РФ.Все службы тыла Минобороны России будут сосредоточены в одних руках, на должность назначен Валерий Солодчук, сообщил также президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Минобороны. Кроме того, произведена замена командующих группировок "Центр" и "Восток".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Преобразования в армии: в Минобороны рассказали о причинах увеличения штата ВС РФВ армии России подготовят 70 тысяч операторов БПЛА в 2026 годуНародный фронт в Крыму будет учить операторов БПЛА
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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вооруженные силы россии, министерство обороны рф, беспилотные катера, армия и флот, владимир путин (политик)
Назначен командующий Войсками беспилотных систем ВС РФ

Войска беспилотных систем ВС РФ возглавит Денис Лямин

13:26 05.08.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкНачальник штаба группировки войск "Центр" Денис Лямин (слева), назначенный командующим войсками беспилотных систем Вооруженных сил РФ
Начальник штаба группировки войск Центр Денис Лямин (слева), назначенный командующим войсками беспилотных систем Вооруженных сил РФ
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Войска беспилотных систем Вооруженных сил РФ возглавит Денис Лямин. Об этом заявил Верховный Главнокомандующий Владимир Путин на встрече с руководством Министерства обороны РФ.
"Всем хорошо известно, что нами принято решение о создании нового рода войск – войск беспилотных систем. И стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Так вот, одним з наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича, до настоящего времени воевавшего в группировке "Центр" в качестве начальника штаба", – сказал президент.
Все службы тыла Минобороны России будут сосредоточены в одних руках, на должность назначен Валерий Солодчук, сообщил также президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Минобороны. Кроме того, произведена замена командующих группировок "Центр" и "Восток".
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Вооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФБеспилотные катераАрмия и флотВладимир Путин (политик)
 
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