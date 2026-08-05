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Назначен командующий Войсками беспилотных систем ВС РФ
Назначен командующий Войсками беспилотных систем ВС РФ - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Назначен командующий Войсками беспилотных систем ВС РФ
Войска беспилотных систем Вооруженных сил РФ возглавит Денис Лямин. Об этом заявил Верховный Главнокомандующий Владимир Путин на встрече с руководством... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T13:26
2026-08-05T13:26
2026-08-05T13:26
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
беспилотные катера
армия и флот
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Войска беспилотных систем Вооруженных сил РФ возглавит Денис Лямин. Об этом заявил Верховный Главнокомандующий Владимир Путин на встрече с руководством Министерства обороны РФ.Все службы тыла Минобороны России будут сосредоточены в одних руках, на должность назначен Валерий Солодчук, сообщил также президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Минобороны. Кроме того, произведена замена командующих группировок "Центр" и "Восток".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Преобразования в армии: в Минобороны рассказали о причинах увеличения штата ВС РФВ армии России подготовят 70 тысяч операторов БПЛА в 2026 годуНародный фронт в Крыму будет учить операторов БПЛА
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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вооруженные силы россии, министерство обороны рф, беспилотные катера, армия и флот, владимир путин (политик)
Назначен командующий Войсками беспилотных систем ВС РФ
Войска беспилотных систем ВС РФ возглавит Денис Лямин