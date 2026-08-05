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Над Севастополем уничтожены 4 БПЛА - что известно
Над Севастополем уничтожены 4 БПЛА - что известно - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Над Севастополем уничтожены 4 БПЛА - что известно
В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку вражеских беспилотников, уничтожены четыре украинских дрона. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T13:36
2026-08-05T13:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку вражеских беспилотников, уничтожены четыре украинских дрона. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Так, в районе улицы Репина беспилотник после сбития упал во дворе многоквартирного жилого дома. По предварительной информации, БПЛА не сдетонировал. Из-за падения обломков сбитых БПЛА зафиксировано два возгорания: на территории одного из садовых товариществ в Балаклавском муниципальном округе и в районе Максимовой дачи. Пожарные расчеты уже работают на местах, ситуация под контролем.Ранее глава Республики Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночной атаки на республику погиб мирный житель, еще один человек получил ранения. Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан после атаки на регион.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, срочные новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон)
Над Севастополем уничтожены 4 БПЛА - что известно
В Севастополе сбили 4 украинских БПЛА - есть повреждения в доме и пожары в СНТ
13:36 05.08.2026 (обновлено: 13:37 05.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку вражеских беспилотников, уничтожены четыре украинских дрона. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Сбито 4 БПЛА. К этому часу Спасательная служба Севастополя зафиксировала несколько инцидентов в разных районах города. Главное — пострадавших нет", - рассказал он.
Так, в районе улицы Репина беспилотник после сбития упал во дворе многоквартирного жилого дома. По предварительной информации, БПЛА не сдетонировал.
"В одной из квартир дома №34 в результате удара повреждено остекление балкона. На месте работают оперативные службы. Также поступила информация о падении еще одного беспилотника на территории ТСН в Гагаринском районе. В данном случае обошлось без детонации и возгорания", - отметил Развожаев.
Из-за падения обломков сбитых БПЛА зафиксировано два возгорания: на территории одного из садовых товариществ в Балаклавском муниципальном округе и в районе Максимовой дачи. Пожарные расчеты уже работают на местах, ситуация под контролем.
Ранее глава Республики Сергей Аксенов сообщил
, что в результате ночной атаки на республику погиб мирный житель, еще один человек получил ранения. Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан после атаки на регион.
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