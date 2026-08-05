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Над Севастополем уничтожены 4 БПЛА - что известно

Над Севастополем уничтожены 4 БПЛА - что известно - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Над Севастополем уничтожены 4 БПЛА - что известно

В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку вражеских беспилотников, уничтожены четыре украинских дрона. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T13:36

2026-08-05T13:36

2026-08-05T13:37

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку вражеских беспилотников, уничтожены четыре украинских дрона. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Так, в районе улицы Репина беспилотник после сбития упал во дворе многоквартирного жилого дома. По предварительной информации, БПЛА не сдетонировал. Из-за падения обломков сбитых БПЛА зафиксировано два возгорания: на территории одного из садовых товариществ в Балаклавском муниципальном округе и в районе Максимовой дачи. Пожарные расчеты уже работают на местах, ситуация под контролем.Ранее глава Республики Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночной атаки на республику погиб мирный житель, еще один человек получил ранения. Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан после атаки на регион.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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