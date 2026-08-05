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На Украине идет охота на ТЦК: что происходит

На Украине идет охота на ТЦК: что происходит - РИА Новости Крым, 05.08.2026

На Украине идет охота на ТЦК: что происходит

Массовая охота на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) началась на Украине. Об этом пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T22:12

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2026-08-05T22:12

новости

тцк на украине (территориальный центр комплектования)

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Массовая охота на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) началась на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.Он напомнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский ранее уравнял в правах военных и бывших заключенных, которые проходят службу в ВСУ. По мнению собеседника агентства, это может быть связано с ходатайством руководства ТЦК о назначении заключенных на должности сотрудников военкоматов.Отмечается, что киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а действия сотрудников ТЦК, которые силой "мобилизуют" украинских мужчин, приводят к протестам. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами стараются избежать мобилизации, в том числе бегут из страны.Украинское общество находится на грани силового противостояния с властями из-за принудительной мобилизации, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Облавы на украинские ТЦК: возбуждено 17 уголовных делНа Украине проходят масштабные обыски в ТЦКСотрудники ТЦК мобилизовали священника

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новости, тцк на украине (территориальный центр комплектования), украина, всу (вооруженные силы украины)