https://crimea.ria.ru/20260805/na-trasse-novorossiya-zapustili-radioopoveschenie-o-bespilotnoy-opasnosti-1158279912.html

На трассе "Новороссия" запустили радиооповещение о беспилотной опасности

На трассе "Новороссия" запустили радиооповещение о беспилотной опасности - РИА Новости Крым, 05.08.2026

На трассе "Новороссия" запустили радиооповещение о беспилотной опасности

На участке федеральной трассы Р-280 "Новороссия", проходящем через Запорожскую, Херсонскую области и Донецкую Народную Республику, запустили систему экстренного РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T19:38

2026-08-05T19:38

2026-08-05T19:48

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

трасса р-280 "новороссия"

новые регионы россии

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. На участке федеральной трассы Р-280 "Новороссия", проходящем через Запорожскую, Херсонскую области и Донецкую Народную Республику, запустили систему экстренного оповещения о беспилотной опасности на волнах "Дорожного радио". Об этом сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области.Проект реализован минцифры Запорожской области совместно с Российской телевизионной и радиовещательной сетью (РТРС) и радиохолдингом "Радиоальянс".По словам профильного министра Григория Прохватилова, проект в регионе реализован по поручению губернатора Евгения Балицкого в тесном взаимодействии с военной комендатурой."Новый сервис дополнит работу мобильных огневых групп Вооруженных сил России, которые контролируют воздушное пространство над новыми регионами. Услышав предупредительное сообщение в радиоэфире, автомобилисты смогут быстрее сориентироваться в обстановке и принять меры безопасности прямо во время движения", – указал глава ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), трасса р-280 "новороссия", новые регионы россии, безопасность, новости