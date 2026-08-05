https://crimea.ria.ru/20260805/na-trasse-novorossiya-zapustili-radioopoveschenie-o-bespilotnoy-opasnosti-1158279912.html
На трассе "Новороссия" запустили радиооповещение о беспилотной опасности
На трассе "Новороссия" запустили радиооповещение о беспилотной опасности - РИА Новости Крым, 05.08.2026
На трассе "Новороссия" запустили радиооповещение о беспилотной опасности
На участке федеральной трассы Р-280 "Новороссия", проходящем через Запорожскую, Херсонскую области и Донецкую Народную Республику, запустили систему экстренного РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T19:38
2026-08-05T19:38
2026-08-05T19:48
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трасса р-280 "новороссия"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. На участке федеральной трассы Р-280 "Новороссия", проходящем через Запорожскую, Херсонскую области и Донецкую Народную Республику, запустили систему экстренного оповещения о беспилотной опасности на волнах "Дорожного радио". Об этом сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области.Проект реализован минцифры Запорожской области совместно с Российской телевизионной и радиовещательной сетью (РТРС) и радиохолдингом "Радиоальянс".По словам профильного министра Григория Прохватилова, проект в регионе реализован по поручению губернатора Евгения Балицкого в тесном взаимодействии с военной комендатурой."Новый сервис дополнит работу мобильных огневых групп Вооруженных сил России, которые контролируют воздушное пространство над новыми регионами. Услышав предупредительное сообщение в радиоэфире, автомобилисты смогут быстрее сориентироваться в обстановке и принять меры безопасности прямо во время движения", – указал глава ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), трасса р-280 "новороссия", новые регионы россии, безопасность, новости
На трассе "Новороссия" запустили радиооповещение о беспилотной опасности
На трассе "Новороссия" запустили систему радиооповещения о беспилотной опасности
19:38 05.08.2026 (обновлено: 19:48 05.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. На участке федеральной трассы Р-280 "Новороссия", проходящем через Запорожскую, Херсонскую области и Донецкую Народную Республику, запустили систему экстренного оповещения о беспилотной опасности на волнах "Дорожного радио". Об этом сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области.
"Система полноценно функционирует в Запорожской области. В Херсонской области и Донецкой Народной Республике оповещение работает в тестовом режиме, завершаются финальные настройки", - говорится в сообщении.
Проект реализован минцифры Запорожской области совместно с Российской телевизионной и радиовещательной сетью (РТРС) и радиохолдингом "Радиоальянс".
По словам профильного министра Григория Прохватилова, проект в регионе реализован по поручению губернатора Евгения Балицкого в тесном взаимодействии с военной комендатурой.
"Новый сервис дополнит работу мобильных огневых групп Вооруженных сил России, которые контролируют воздушное пространство над новыми регионами. Услышав предупредительное сообщение в радиоэфире, автомобилисты смогут быстрее сориентироваться в обстановке и принять меры безопасности прямо во время движения", – указал глава ведомства.
Система охватывает не только сам участок федеральной трассы, но и прилегающие к нему населенные пункты в зоне приема радиостанции. Подобный формат оповещения применяется в новых регионах впервые. Ожидается, что он повысит информированность граждан в условиях сохраняющейся опасности атак беспилотников.
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