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На Крымском мосту начала расти очередь - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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На Крымском мосту начала расти очередь
На Крымском мосту начала расти очередь - РИА Новости Крым, 05.08.2026
На Крымском мосту начала расти очередь
На Крымском мосту начала расти очередь. об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T12:08
2026-08-05T12:08
ситуация на дорогах крыма
мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту начала расти очередь. об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости крыма, крым
На Крымском мосту начала расти очередь

На Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи

12:08 05.08.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту начала расти очередь. об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
По состоянию на 12.00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стоят 65 транспортных средств.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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Ситуация на дорогах КрымаМостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаНовости КрымаКрым
 
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