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На Крымском мосту начала расти очередь
На Крымском мосту начала расти очередь - РИА Новости Крым, 05.08.2026
На Крымском мосту начала расти очередь
На Крымском мосту начала расти очередь. об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T12:08
2026-08-05T12:08
2026-08-05T12:08
ситуация на дорогах крыма
мост
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту начала расти очередь. об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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На Крымском мосту начала расти очередь
На Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи