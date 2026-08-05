https://crimea.ria.ru/20260805/muzhchinu-osudili-na-25-let-za-popytku-podryva-chlena-odnoy-iz-rukovodyaschikh-partiy-strany-1158260936.html

Мужчину осудили на 25 лет за попытку подрыва члена одной из руководящих партий страны

Мужчину осудили на 25 лет за попытку подрыва члена одной из руководящих партий страны - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Мужчину осудили на 25 лет за попытку подрыва члена одной из руководящих партий страны

Южный окружной военный суд приговорил к 25 годам мужчину за попытку подрыва в Бердянске члена одной из руководящих партий страны, а также сотрудничество с... РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T11:23

2026-08-05T11:23

2026-08-05T11:23

новости

бердянск

запорожская область

южный окружной военный суд

украина

взрыв

главное управление разведки украины (гур)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 25 годам мужчину за попытку подрыва в Бердянске члена одной из руководящих партий страны, а также сотрудничество с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Следствие установило, что в сентябре 2022 года подсудимый, находясь на территории Бердянска Запорожской области, по просьбе знакомого извлек из тайника взрывчатые вещества и устройства, которые перенес в свою квартиру и хранил там до 22 июля 2024 года.В конце 2023 года в ходе телефонного разговора преступнику предложили оказывать помощь Украине, на что он согласился. Дале мужчина начал общаться с сотрудником ГУР МО Украины, который предложил ему сотрудничество против безопасности России.По заданию сотрудника иностранной спецслужбы 30 июня 2024 года подсудимый, находясь в Бердянске, перенес взрывчатку в свой гараж. 1 июля он получил задание убить члена одной из руководящих партий России при помощи самодельного взрывного устройства, после чего со 2 по 22 июля 2024 года вел наблюдение за местом жительства предполагаемой жертвы. Преступление злоумышленником не было доведено до конца, поскольку 22 июля 2024 года преступник был задержан.Кроме того, мужчина прошел обучение в целях осуществления террористической деятельности, а также наблюдал за ОМВД России "Бердянский" МВД России по Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотели в ВСУ и готовили диверсантов: в России задержаны украинские шпионыЖительницу Бахчисарайского района приговорили к 15 годам за госизменуЖитель Херсонской области задержан по подозрению в госизмене

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, бердянск, запорожская область, южный окружной военный суд, украина, взрыв, главное управление разведки украины (гур)