https://crimea.ria.ru/20260805/morskoy-boy-pochemu-rossiya-dolzhna-pomenyat-status-odessy-1158260000.html

Морской бой: почему Россия должна поменять статус Одессы

Морской бой: почему Россия должна поменять статус Одессы - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Морской бой: почему Россия должна поменять статус Одессы

Россия по итогам спецоперации однозначно закрепит за Одессой свои стратегические интересы, поскольку это отвечает интересам безопасности РФ. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T10:48

2026-08-05T10:48

2026-08-05T10:48

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заур смирнов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Россия по итогам спецоперации однозначно закрепит за Одессой свои стратегические интересы, поскольку это отвечает интересам безопасности РФ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политический эксперт, член Общественной палаты Крыма Заур Смирнов.По его мнению, чем сильнее будет эскалация со стороны украинского режима, тем более болезненными и масштабными будут потери, которые сегодня несет Киев. Одной из главных задач на этом фоне Смирнов называет действия РФ по отрезанию Украины от моря."Это такой большой, серьезный, жирный, я бы сказал, торговый путь. Но это же еще и прямая угроза Республике Крым. Потому что одно дело, когда беспилотник летит через освобожденные регионы, и там тоже есть свое ПВО, а другое дело, когда все это летит морем, где физически ПВО не разместить", – говорит он.В этой связи в перспективе, по мнению эксперта, у Москвы нет другого выхода, кроме того, чтобы привести к особому статусу Одессу. Россия должна закрепить за этим регионом свои стратегические интересы, убежден Смирнов."Думаю, в контексте предполагаемых мирных соглашений Россия обязательно будет настаивать на особом статусе Одессы. Там спокойно разворачивались группировки НАТОвского флота и проводились учения. Все это означает угрозу Российской Федерации, не только Крыму. Эта ситуация должна остаться в прошлом", – убежден гость эфира.В последнее время в ответ на террористические удары киевского режима ВС РФ усилили удары по портовой инфраструктуре Украины. В том числе регулярно удары наносятся по порту Одессы и сухогрузам, доставляющим военные грузы для ВСУ.Одесса, Крым и все территории Северного Причерноморья не имеют никакого отношения к Украине – это исторически российские земли, заявлял ранее президент России Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три судна с военным грузом для ВСУ поражены в районе ОдессыНовый удар по портам Украины: поражены морские терминалы и сухогрузыМощные удары по Одессе: поражен порт и цеха производства дронов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одесса, мнения, заур смирнов, украина, россия, безопасность республики крым и севастополя