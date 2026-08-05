https://crimea.ria.ru/20260805/miny-vsu-na-dorogakh-energodara--chto-s-ranenymi-sotrudnikami-zaes-1158270887.html

Мины ВСУ на дорогах Энергодара – что с ранеными сотрудниками ЗАЭС

Мины ВСУ на дорогах Энергодара – что с ранеными сотрудниками ЗАЭС - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Мины ВСУ на дорогах Энергодара – что с ранеными сотрудниками ЗАЭС

Двое из четырех сотрудников Запорожской АЭС, раненных из-за подрыва дистанционно управляемых мин ВСУ, остаются в тяжелом состоянии, одному из них ампутировали... РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T14:47

2026-08-05T14:47

2026-08-05T14:47

алексей лихачев

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

атомная энергетика

росатом

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125710169_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_26a5c00e4c909653e44e3492727d5cf8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Двое из четырех сотрудников Запорожской АЭС, раненных из-за подрыва дистанционно управляемых мин ВСУ, остаются в тяжелом состоянии, одному из них ампутировали ногу. Об этом сообщил журналистам в среду гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и отметил рост атак ВСУ на гражданское население.3 августа в промышленной зоне и на въезде в Энергодар из-за подрыва на одном из заминированных участков по пути на работу пострадали четыре сотрудника Запорожской АЭС – представители отдела пожарной безопасности, ведомственной охраны и транспортного цеха.По его данным, двое из пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в местную больницу, одному из них пришлось ампутировать ногу."Подрыв автотранспорта происходил и раньше, но сразу четверо пострадавших – это не просто первый массовый случай, это свидетельство кратно выросшей активности противника, использующего все имеющиеся в арсенале вооруженных сил средства целенаправленно против мирного населения", – отметил глава госкорпорации.Кроме того, по его словам, минируя дороги в Энергодар, украинские боевики сделали смертельно опасной доставку смены персонала на Запорожскую АЭС. К массовому минированию дорог противник приступил четыре месяца назад, отметил он. Сейчас подразделения Минобороны РФ героически обезвреживают взрывные устройства, но вражеские дроны каждую ночь забрасывают минами-"лепестками" основную дорогу, ведущую в Энергодар.Он также заявил, что мировую атомную семью потрясло июльское убийство украинскими военными главного инженера ЗАЭС, второго человека на станции, Александра Яковлева, вместе с которым погиб и его водитель – Дмитрий Филиппов. "Росатом" оказал и продолжит дальше оказывать помощь и поддержку семьям погибших.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о награждении орденом Мужества главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александра Яковлева, погибшего в результате удара украинского дрона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Балицкий доложил Путину о ситуации на Запорожской АЭСДоставка топлива на Запорожскую АЭС затруднена из-за обстрелов ВСУСК возбудил дело о теракте после гибели главного инженера Запорожской АЭС

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей лихачев, запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), атомная энергетика, росатом, всу (вооруженные силы украины), атаки всу