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Меры поддержки туристической отрасли в Крыму прописали в законе - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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Меры поддержки туристической отрасли в Крыму прописали в законе
Меры поддержки туристической отрасли в Крыму прописали в законе - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Меры поддержки туристической отрасли в Крыму прописали в законе
Крымские предприятия туризма получат по три минимальных размера оплаты труда на каждого работника. Соответствующие изменения внесены в республиканский закон "О... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T13:18
2026-08-05T13:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Крымские предприятия туризма получат по три минимальных размера оплаты труда на каждого работника. Соответствующие изменения внесены в республиканский закон "О государственной поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей туристской индустрии при осуществлении деятельности в условиях геополитического и санкционного давления", информирует пресс-служба Госсовета.Также депутаты поддержали поправки в закон об образовании, по которому дети участников СВО и погибших бойцов будут обеспечены бесплатным школьным питания. Подчеркивается, что речь в том числе идет о пасынках и падчерицах.Ранее правительство РФ утвердило порядок предоставления федеральных выплат в размере трех МРОТ на каждого работника организациям туристской индустрии Республики Крым.Кабмин уже выделил 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристической отрасли в Республике Крым и Севастополе, эта работа будет продолжена, заявлял премьер-министр России Михаил Мишустин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Правительство утвердило порядок выплат для поддержки туротрасли Крыма и СевастополяМишустин оценил вклад туризма в ВВП РоссииСевастополь выделил 250 миллионов рублей на поддержку бизнеса в условиях ЧС
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новости крыма, туризм в крыму, государственный совет рк (госсовет), крым, господдержка
Меры поддержки туристической отрасли в Крыму прописали в законе

Госсовет Крыма принял закон о поддержке предпринимателей туристской отрасли

13:18 05.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ сессионном зале Госсовета Республики Крым
В сессионном зале Госсовета Республики Крым - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Крымские предприятия туризма получат по три минимальных размера оплаты труда на каждого работника. Соответствующие изменения внесены в республиканский закон "О государственной поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей туристской индустрии при осуществлении деятельности в условиях геополитического и санкционного давления", информирует пресс-служба Госсовета.
"Законопроектом предусматривается предоставление меры государственной поддержки в виде трех минимальных размеров оплаты труда на каждого работника, при условии сохранения количества работников по состоянию на 1 июня 2027 года не менее 80 процентов или сокращения не более чем на два человека для индивидуальных предпринимателей по сравнению с количеством работников на 1 июня текущего года", – сказано в сообщении.
Также депутаты поддержали поправки в закон об образовании, по которому дети участников СВО и погибших бойцов будут обеспечены бесплатным школьным питания. Подчеркивается, что речь в том числе идет о пасынках и падчерицах.
Ранее правительство РФ утвердило порядок предоставления федеральных выплат в размере трех МРОТ на каждого работника организациям туристской индустрии Республики Крым.
Кабмин уже выделил 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристической отрасли в Республике Крым и Севастополе, эта работа будет продолжена, заявлял премьер-министр России Михаил Мишустин.
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