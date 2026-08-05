Меры поддержки туристической отрасли в Крыму прописали в законе
Госсовет Крыма принял закон о поддержке предпринимателей туристской отрасли
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ сессионном зале Госсовета Республики Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Крымские предприятия туризма получат по три минимальных размера оплаты труда на каждого работника. Соответствующие изменения внесены в республиканский закон "О государственной поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей туристской индустрии при осуществлении деятельности в условиях геополитического и санкционного давления", информирует пресс-служба Госсовета.
"Законопроектом предусматривается предоставление меры государственной поддержки в виде трех минимальных размеров оплаты труда на каждого работника, при условии сохранения количества работников по состоянию на 1 июня 2027 года не менее 80 процентов или сокращения не более чем на два человека для индивидуальных предпринимателей по сравнению с количеством работников на 1 июня текущего года", – сказано в сообщении.
Также депутаты поддержали поправки в закон об образовании, по которому дети участников СВО и погибших бойцов будут обеспечены бесплатным школьным питания. Подчеркивается, что речь в том числе идет о пасынках и падчерицах.
Ранее правительство РФ утвердило порядок предоставления федеральных выплат в размере трех МРОТ на каждого работника организациям туристской индустрии Республики Крым.
Кабмин уже выделил 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристической отрасли в Республике Крым и Севастополе, эта работа будет продолжена, заявлял премьер-министр России Михаил Мишустин.
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