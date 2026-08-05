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Меры поддержки туристической отрасли в Крыму прописали в законе

Меры поддержки туристической отрасли в Крыму прописали в законе - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Меры поддержки туристической отрасли в Крыму прописали в законе

Крымские предприятия туризма получат по три минимальных размера оплаты труда на каждого работника. Соответствующие изменения внесены в республиканский закон "О... РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T13:18

2026-08-05T13:18

2026-08-05T13:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Крымские предприятия туризма получат по три минимальных размера оплаты труда на каждого работника. Соответствующие изменения внесены в республиканский закон "О государственной поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей туристской индустрии при осуществлении деятельности в условиях геополитического и санкционного давления", информирует пресс-служба Госсовета.Также депутаты поддержали поправки в закон об образовании, по которому дети участников СВО и погибших бойцов будут обеспечены бесплатным школьным питания. Подчеркивается, что речь в том числе идет о пасынках и падчерицах.Ранее правительство РФ утвердило порядок предоставления федеральных выплат в размере трех МРОТ на каждого работника организациям туристской индустрии Республики Крым.Кабмин уже выделил 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристической отрасли в Республике Крым и Севастополе, эта работа будет продолжена, заявлял премьер-министр России Михаил Мишустин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Правительство утвердило порядок выплат для поддержки туротрасли Крыма и СевастополяМишустин оценил вклад туризма в ВВП РоссииСевастополь выделил 250 миллионов рублей на поддержку бизнеса в условиях ЧС

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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