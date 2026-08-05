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Массированный удар высокоточным оружием: куда били ВС РФ в Киеве
Массированный удар высокоточным оружием: куда били ВС РФ в Киеве - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Массированный удар высокоточным оружием: куда били ВС РФ в Киеве
РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T07:50
2026-08-05T07:50
2026-08-05T07:52
новости сво
киев
киевская область
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
украина
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, киев, киевская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина, удары по украине
Материал дополняется
Массированный удар высокоточным оружием: куда били ВС РФ в Киеве
Под удар ВС РФ в Киеве попали транспортно-логистические и распределительные центры
07:50 05.08.2026 (обновлено: 07:52 05.08.2026)