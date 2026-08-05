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Летчики разбившегося в Приангарье самолета вышли на связь по самодельной рации - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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Летчики разбившегося в Приангарье самолета вышли на связь по самодельной рации
Летчики разбившегося в Приангарье самолета вышли на связь по самодельной рации - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Летчики разбившегося в Приангарье самолета вышли на связь по самодельной рации
Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T15:27
2026-08-05T15:27
самолет
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иркутск
авиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Летчики разбившегося в Приангарье самолета вышли на связь по самодельной рации. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Самолет Cessna 182, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, в понедельник не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились два человека - летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Борт должен был вернуться в поселок Мама. Поиски вели с использованием вертолета авиакомпании "Ангара" и самолета Ан-26 из Якутии.И добавил, что летчики находятся в 90 километрах от Бодайбо. "В настоящее время с аэропорта Бодайбо вылетел вертолет для их эвакуации", - заключил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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самолет, иркутская область, иркутск, авиация, авиасообщение, авиакатастрофа, происшествия, новости
Летчики разбившегося в Приангарье самолета вышли на связь по самодельной рации

Летчики разбившегося в Приангарье самолета вышли на связь по самодельной рации

15:27 05.08.2026
 
© Игорь КобзевСамолет Цессна
Самолет Цессна
© Игорь Кобзев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Летчики разбившегося в Приангарье самолета вышли на связь по самодельной рации. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Самолет Cessna 182, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, в понедельник не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились два человека - летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Борт должен был вернуться в поселок Мама. Поиски вели с использованием вертолета авиакомпании "Ангара" и самолета Ан-26 из Якутии.
"Только что поступила информация, что летчики пропавшего лесопожарного самолета "Cessna 182" вышли на связь. Пилот и летчик-наблюдатель живы, они забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали своих координаты самолету Бодайбо – Иркутск. Также попросили передать родителям, что живы и здоровы", - написал губернатор в своем канале в МАКС.
И добавил, что летчики находятся в 90 километрах от Бодайбо.
"В настоящее время с аэропорта Бодайбо вылетел вертолет для их эвакуации", - заключил губернатор.
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СамолетИркутская областьИркутскАвиацияАвиасообщениеАвиакатастрофаПроисшествияНовости
 
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