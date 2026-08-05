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Летчики разбившегося в Приангарье самолета вышли на связь по самодельной рации

Летчики разбившегося в Приангарье самолета вышли на связь по самодельной рации - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Летчики разбившегося в Приангарье самолета вышли на связь по самодельной рации

Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T15:27

2026-08-05T15:27

2026-08-05T15:27

самолет

иркутская область

иркутск

авиация

авиасообщение

авиакатастрофа

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Летчики разбившегося в Приангарье самолета вышли на связь по самодельной рации. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Самолет Cessna 182, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, в понедельник не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились два человека - летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Борт должен был вернуться в поселок Мама. Поиски вели с использованием вертолета авиакомпании "Ангара" и самолета Ан-26 из Якутии.И добавил, что летчики находятся в 90 километрах от Бодайбо. "В настоящее время с аэропорта Бодайбо вылетел вертолет для их эвакуации", - заключил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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