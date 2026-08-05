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Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру среды
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру среды - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру среды
Проезд по Крымском мосту в среду вечером свободен - очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет. Об этом сообщает канал оперативной... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T22:01
2026-08-05T22:01
2026-08-05T22:01
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крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Проезд по Крымском мосту в среду вечером свободен - очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере МАКС.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру среды
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру среды