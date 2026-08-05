https://crimea.ria.ru/20260805/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-vecheru-sredy-1158280660.html

Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру среды

Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру среды - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру среды

Проезд по Крымском мосту в среду вечером свободен - очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет. Об этом сообщает канал оперативной... РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T22:01

2026-08-05T22:01

2026-08-05T22:01

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

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керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Проезд по Крымском мосту в среду вечером свободен - очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере МАКС.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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керченский пролив

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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